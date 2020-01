itworx-pro GmbH stellt LionDATA Bildschirm LDA982474K vor ->Digital Signage Content 24/7 in 4K Auflösung auf 98 Zoll

Die itworx-pro GmbH erweitert Ihre Bildschirmpalette mit dem LDA982474K von LionDATA und führt somit nun Screens in den Größen von 7? bis zu 98?. Der LionATA LDA982474K ist mit seiner Gesamtabmessung von 2237.8mm (B) x 1292.8mm (H) x 133mm (T) und einer Auflösung von maximal 3840×2160 Pixel ein wahrer Hingucker. Der professionelle 98 Zoll große Digital Signage Monitor mit einer Bildschirmaufteilung von 16:09 ist für den 24/7 Betrieb geeignet und kann im Hochformat (Portrait), oder Querformat (Landscape), ausgerichtet werden. Standardmäßig wird der 4K Bildschirm mit einer Helligkeitsstufe von 500 Candela ausgeliefert. Für die Befestigung mit einer Wand- oder Decken-Halterung sorgen die 600mm x 600mm Vesa Bohrungen auf der Rückseite des Gerätes. Das LionDATA TFT LCD Display hat einen Blickwinkel von 89/89/89/89. Via HDMI Anschluss können herstellerunabhängige Digital Signage Media Player Boxen mit dem Screen kombiniert werden. Auf Wunsch kann das 98 Zoll System auch als All-in-One (AiO) Lösung mit einem Android-, Linux- oder Windows- Betriebssystem, sowie mit, oder ohne Touch-Funktion bestellt werden. Für Anwendungen auf Messen empfiehlt der Hersteller den LDA982474K/USBCF als USB-Stick und CF-Karten Variante. Bei dieser Variante wird der Inhalt einfach über einen USB-Stick auf den LDA982474K/USBCF Screen kopiert und danach vom integrierten Media Player System abgespielt. Das Gehäuse und der Rahmen des LionDATA LDA982474K besteht aus Metall und ist standardmäßig schwarz lackiert.

Als LionDATA Distributor für Europa ist es für die itworx-pro GmbH aus Hamburg möglich, auf die Bildschirm-Anforderungen Ihrer Partner bzw. Kunden weitgehendst einzugehen. Somit können die LionDATA Displays je nach Ausführung auch rahmenlos, in verschiedenen Helligkeitsstufen (bis 2.500 Candela), mit oder ohne Touch-Funktion, SIM-Karten Unterstützung und vieles mehr produziert werden.

Weitere Informationen über die LionDATA Produkte erhalten Sie bei itworx-pro GmbH unter Tel. 040-6965377-0, E-Mail: info@itworx-pro.de, oder Internet: www.liondata-digital.de und www.itworx-pro.de

