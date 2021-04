ITZBund belegt Platz 2 der TOP-Ausbildungsbetriebe Deutschlands

Das ITZBund zählt bereits zu den 1.000 besten Arbeitgebern Deutschlands und erreichte in einer aktuellen Listung von Focus Business ?Top nationaler Arbeitgeber 2021? Platz 10 im Bereich ?öffentliche Verwaltung?. Nun kann der zentrale IT-Dienstleister laut Focus ebenfalls als einer der besten Ausbildungsbetriebe in Deutschland punkten.

Dr. Alfred Kranstedt, Direktor des ITZBund, betont: ?Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung. Als dynamisch wachsender IT-Dienstleister brauchen wir ein starkes Team. Gut ausgebildete und motivierte Beschäftigte von Beginn an das Haus zu binden ist eine unserer Strategien gegen den Fachkräftemangel in der IT. Wir haben in – und nach – Corona den Anspruch, das Thema Ausbildung und Studium kontinuierlich weiterauszubauen.?

Das ITZBund ging 2016 aus drei Vorgängerbehörden mit unterschiedlichen Unternehmenskulturen hervor und ist seither stark gewachsen. Durchstarten im ITZBund: Um Nachwuchs, Young Professionals sowie Fach- und Führungskräfte für sich zu gewinnen, hat der bundeseigene IT-Dienstleister konsequent seine Bekanntheit gesteigert und mit dem Aufbau einer Arbeitgebermarke begonnen. Die Integration der verschiedenen Ausbildungsangebote und Studiengänge sind daher eine wichtige Säule der bedarfsgerechten Personalgewinnung im Wettbewerb um Nachwuchskräfte.

Mehr zu unserem Studien- und Ausbildungsangebot, den zahlreichen Vorteilen des ITZBund als Arbeitgeber sowie aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie unter www.itzbund.de und Digital-für-Deutschland.de.

Das ITZBund ist der zentrale IT-Dienstleister der Bundesverwaltung. Beim ITZBund sind ca. 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an deutschlandweit zwölf Standorten beschäftigt. Hauptsitz ist Bonn. Das ITZBund bietet seinen Kundenbehörden ein breites Spektrum an IT- Dienstleistungen. Diese reichen von der Konzeption, Beratung und Anforderungsanalyse über die Entwicklung bis hin zum Betrieb von IT-Lösungen. Themenfelder sind u. a. Verkehr, Zoll, Haushalt, Steuer, Personal, Statistik, Innere Sicherheit, Asyl und Integration. Von den Leistungen des ITZBund profitieren sowohl die Wirtschaft und Verwaltung als auch Bürgerinnen und Bürger. Gegründet wurde das ITZBund 2016. Es war das erste Ergebnis der IT-Konsolidierung Bund und setzt in diesem Rahmen als alleiniger Generalunternehmer aktiv Maßnahmen der Betriebs- und Dienstekonsolidierung um. Zum 1. Januar 2021 wurde das ITZBund in eine nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt. Weitere Informationen unter www.itzbund.de