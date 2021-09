ITZBund gehört zu den besten Arbeitgebern für Frauen

Mit der Note „sehr gut“ wurde der IT-Dienstleister des Bundes von der Frauenzeitschrift BRIGITTE als einer der besten Arbeitgeber für Frauen in Deutschland ausgezeichnet. Dabei erreichte das ITZBund 5 von 5 möglichen Sternen in der Gesamtwertung.

Das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) hat sich im Frühjahr an der groß angelegten BRIGITTE-Arbeitgeberstudie 2021 beteiligt. Das Frauenmagazin suchte zum vierten Mal die „Besten Unternehmen für Frauen“. Dabei wurde dieses Mal besonders darauf geschaut, wie die Unternehmen während der Schul- und Kitaschließungen die Eltern unterstützt haben und was auch in Pandemiezeiten weiterhin für Diversität und Chancengleichheit getan wurde.

Insgesamt beteiligten sich 292 Unternehmen an der Umfrage – so viele wie noch nie. Sie beantworteten in einem Online-Fragebogen 68 Fragen zu Maßnahmen der Vereinbarkeit, Flexibilität der Arbeit, Maßnahmen zur Karriereförderung sowie zum Stellenwert von Transparenz und Gleichstellung. 179 Unternehmen erzielten dabei Bestwertungen von vier oder fünf Sternen. Lediglich 23 der insgesamt 292 Unternehmen wurden mit einer Gesamtwertung von 5 von 5 Sternen ausgezeichnet. Neben dem ITZBund stammen dabei noch zwei weitere Institutionen aus dem Bereich öffentlicher Dienst.

Mit fünf Sternen in der Gesamtbewertung gehört das ITZBund somit zu den besten Arbeitgebern für Frauen, die die Bedürfnisse und Erwartungen von Frauen im Berufsleben verstehen, sie unterstützen und fördern.

„Wir freuen uns über das großartige Ergebnis“, sagt Dr. Alfred Kranstedt, Direktor des ITZBund. „Die Vereinbarkeit von Beruf, Pflege und Familie hat im ITZBund seit jeher einen hohen Stellenwert. Schließlich wollen wir auch für hochqualifizierte IT-Kräfte ein interessanter Arbeitgeber sein.“

Das ITZBund ist der zentrale IT-Dienstleister der Bundesverwaltung. Beim ITZBund sind ca. 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an deutschlandweit zwölf Standorten beschäftigt. Hauptsitz ist Bonn. Das ITZBund bietet seinen Kundenbehörden ein breites Spektrum an IT- Dienstleistungen. Diese reichen von der Konzeption, Beratung und Anforderungsanalyse über die Entwicklung bis hin zum Betrieb von IT-Lösungen. Themenfelder sind u. a. Verkehr, Zoll, Haushalt, Steuer, Personal, Statistik, Innere Sicherheit, Asyl und Integration. Von den Leistungen des ITZBund profitieren sowohl die Wirtschaft und Verwaltung als auch Bürgerinnen und Bürger. Gegründet wurde das ITZBund 2016. Es war das erste Ergebnis der IT-Konsolidierung Bund und setzt in diesem Rahmen als alleiniger Generalunternehmer aktiv Maßnahmen der Betriebs- und Dienstekonsolidierung um. Zum 1. Januar 2021 wurde das ITZBund in eine nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt. Weitere Informationen unter: www.itzbund.de