ITZBund: Karriereportal modern und mobil

Das digitale Karriereportal www.erecruiting.itzbund.de präsentiert sich seit Anfang Juli 2020 mit einer modernen Oberfläche und steht nun auch für mobile Endgeräte zur Verfügung.

Das Karriereportal erscheint in einem frischen neuen Design und wurde fit für die mobile Nutzung gemacht: IT-Fachkräfte und andere Jobsuchende können sich auch per Smartphone oder Tablet von überall und jederzeit bewerben. Das Angebot richtet sich an externe Bewerberinnen und Bewerber beim Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) und bei weiteren Behörden, die das E-Recruiting im Rahmen des Personalverwaltungssystems in der Bundesverwaltung (PVSplus) nutzen. Überarbeitet wurde das Karriereportal vom Kompetenzzentrum für Personalverwaltung und Systemsteuerung (K-PVS) und weiteren Fachbereichen des ITZBund. Als Ausgangsbasis diente eine vorhandene Entwicklung von SAP. Mit dem Angebot wird das E-Recruiting in der Bundesverwaltung weiter ausgebaut.

Das ITZBund ist der zentrale IT-Dienstleister der Bundesverwaltung. Beim ITZBund sind ca. 3.250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an deutschlandweit zwölf Standorten beschäftigt. Hauptsitz ist Bonn. Das ITZBund bietet seinen Kundenbehörden ein breites Spektrum an IT- Dienstleistungen. Diese reichen von der Konzeption, Beratung und Anforderungsanalyse über die Entwicklung bis hin zum Betrieb von IT-Lösungen. Themenfelder sind u. a. Verkehr, Zoll, Haushalt, Steuer, Personal, Statistik, Innere Sicherheit, Asyl und Integration. Von den Leistungen des ITZBund profitieren sowohl die Wirtschaft und Verwaltung als auch Bürgerinnen und Bürger. Gegründet wurde das ITZBund 2016. Es war das erste Ergebnis der IT-Konsolidierung Bund und setzt in diesem Rahmen als alleiniger Generalunternehmer aktiv Maßnahmen der Betriebs- und Dienstekonsolidierung um. Weitere Informationen unter www.itzbund.de