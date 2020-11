IVFP-Kongress 2020 in Kooperation mit Franklin Templeton

Freuen Sie sich auf interessante Persönlichkeiten aus der Politik und Versicherungsbranche! Seien Sie unser Gast ? wir laden Sie herzlich zu unserem digitalen IVFP-Kongress 2020 in Kooperation mit Franklin Templeton ein:

Mittwoch, den 02. Dezember 2020

von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Neben Prof. Michael Hauer (Geschäftsführer des IVFP) und Martin Stenger (Sales Director, Business Development Insurance & Retirement Solutions Germany Franklin Templeton) erwarten Sie interessante Persönlichkeiten aus der Politik und Versicherungsbranche.

Begrüßen Sie mit uns…

Frau Bettina Stark-Watzinger

Bundestagsabgeordnete, stellv. Vorsitzende der FDP Hessen, FDP-Bundesvorstandsmitglied

Herrn Kai Schulze Leiter

BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. Berlin

Weitere Informationen zu unserem Programm finden sie unter https://www.ivfp.de/…

Ihre Teilnahme am IVFP-Kongress ist kostenfrei. Melden Sie sich gleich heute noch an: https://attendee.gotowebinar.com/…

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung ist eine unabhängige und inhabergeführte Gesellschaft mit den Geschäftsbereichen Akademie, Software, Rating und Research. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael Hauer und Prof. Dr. Thomas Dommermuth. Es vergleicht und bewertet Produkte sowie Beratungsprozesse, bietet Finanzdienstleistern fachliche und strategische Beratung sowie eine Vielzahl an Softwarelösungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Damit will das IVFP dazu beitragen, Vorsorge transparenter und verständlicher zu machen. Das IVFP-Team liefert bedarfsgerechte Lösungen für Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb und Beratung. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche.