IVU: Neues Bordrechnersystem für Android-Tablets

Tablet statt Bordrechner: Mit IVU.cockpit for Android von IVU Traffic Technologies können Verkehrsunternehmen künftig bei Bedarf auf den festen Einbau fahrerbedienter Geräte in ihren Bussen verzichten. Damit stehen alle Funktionen der bewährten Bordrechnersoftware jetzt auch auf handelsüblichen Tablets zur Verfügung.

Standortbestimmung, Fahrerkommunikation, Disposition ? mit IVU.cockpit for Android kommt das Bordrechnersystem der IVU auf günstige und flexible Tablets. Seit Jahrzehnten kontinuierlich weiterentwickelt und auf zehntausenden fest installierten Bordrechnern weltweit im Einsatz enthält die Software alles, was für einen reibungslosen Fahrbetrieb nötig ist: vom digitalen Sprechfunk über Fahrzeugortung bis hin zu dispositiven Maßnahmen wie Anschlusssicherung und Umlaufänderungen. Schnittstellen nach VDV 301 sowie ITxPT-Kompatibilität binden Tablets wie Bordrechner nahtlos an externe Peripheriegeräte an.

?Auch wenn wir bei der Entwicklung von IVU.cockpit for Android vor allem Gelegenheitsverkehre im Blick hatten, für die sich die Installation eines dedizierten Geräts nicht immer lohnt: Der große Funktionsumfang macht unsere Lösung zur ersten Wahl für Verkehrsbetriebe, die einen vollwertigen und erprobten Bordrechner bei maximaler Flexibilität benötigen?, sagt Dr. Falko Hageboelling, Bereichsleiter Entwicklung Fahrbetrieb bei IVU Traffic Technologies. ?Als fahrergebundene Lösung lässt sich IVU.cockpit for Android schnell und einfach ausrollen, der Aufwand für die Ausrüstung von Fahrzeugen reduziert sich erheblich.?

IVU.cockpit for Android verfügt über die gleiche Benutzeroberfläche wie die Version für Bordrechner. Die Bedienung fügt sich dabei nativ in die Android-Umgebung ein, so dass keine gesonderten Schulungen anfallen. Das System ist fester Bestandteil des IVU.suite-Ökosystems und eng mit der Leitstellensoftware IVU.fleet verknüpft, die die Disposition mit zahlreichen Automatisierungen und Komfortfunktionen unterstützt.

?Tablets sind handlich, intuitiv zu bedienen und laufen inzwischen absolut zuverlässig. Damit eignen sie sich optimal für den Einsatz im Cockpit von Bussen?, sagt Matthias Rust, CTO von IVU Traffic Technologies. ?Mit IVU.cockpit for Android bieten wir unseren Kunden eine zeitgemäße Lösung auf einer ausgereiften und zukunftssicheren Plattform an. Das erleichtert es ihnen, je nach Anwendungsfall die passende Lösung einzusetzen ? ganz ohne Systembrüche.?