IW-Chef beklagt Verzögerungen beim Bau der Tesla-Fabrik

IW-Chef beklagt Verzögerungen beim Bau der Tesla-Fabrik

Hüther fordert Prämien für schnelles Arbeiten – “Deutschland läuft Gefahr, im

Technologiewettbewerb den Anschluss zu verlieren”

Osnabrück. Angesichts des Streits um Rodungen auf dem Brandenburger

Tesla-Baugebiet warnt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) dringend vor

Gefahren für den Wirtschaftsstandort Deutschland und fordert zugleich Prämien

für schnelles Arbeiten. IW-Direktor Michael Hüther sagte der “Neuen Osnabrücker

Zeitung”, es sei generell ein Problem, wenn Investitionen an langen

Planungsverfahren, Einsprüchen und Protesten zu scheitern drohten. “Bei

Investitionen in essenzielle Zukunftstechnologien und in strukturschwachen

Regionen ist das besonders bitter, auch weil Arbeitsplätze in innovativen

Branchen gar nicht erst entstehen können.” Durch langwierige, stockende

Verfahren laufe Deutschland Gefahr, im internationalen Technologiewettbewerb den

Anschluss zu verlieren.

Tesla will in Grünheide (Kreis Oder-Spree) im Juli 2021 mit der Produktion von

Elektroautos starten. Die Fabrik soll eine Kapazität von bis zu 500.000

Fahrzeugen im Jahr haben. Die Rodungsarbeiten für die Fabrik sind seit dem

Wochenende auf Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg

vorläufig gestoppt.

Hüther beklagte auch, dass in den vergangenen Jahren auf Verwaltungsebene viele

Stellen gestrichen worden seien, unter anderem bei den Bauämtern. Dass derzeit

ein signifikanter Anteil an geplanten Investitionen nicht umgesetzt werden

könne, sei inakzeptabel. Der IW-Direktor forderte: “Wir brauchen einfacheres

Planungsrecht, effizientere Abläufe und besseres Projektmanagement. Denkbar

wären auch bessere Anreize für qualitativ hochwertiges und schnelles Arbeiten.

In anderen Ländern gibt es beispielsweise Prämien, wenn Projekte vorzeitig

fertig werden.”

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4522967

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell