Jörg Hoffmann wird Head of Transactions bei Finch Properties

Jörg Hoffmann (47) leitet ab 1. Mai 2020 den Bereich Transactions der Finch Properties Gruppe. Zu seinen Hauptaufgaben in der neu geschaffenen Position zählt der weitere Ausbau großvolumiger An- und Verkäufe von Büroimmobilien in den Top 7 Standorten Deutschlands. Hoffmann kommt von AXA Investment Managers, wo er seit 2011 unter anderem als Fondsmanager für verschiedene Mandate verantwortlich zeichnete sowie große Immobilien-Transaktionen für internationale Investoren der AXA-Gruppe leitete. Davor war der Diplom-Kaufmann bei der IVG in Bonn sowie drei Jahre bei einem Hedgefonds und JLL in London tätig.