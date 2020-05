Jürgen Cziesla verantwortet als neuer Geschäftsführer den Vertrieb bei factory42 GmbH

Die factory42 GmbH konnte Jürgen Cziesla als Geschäftsführer gewinnen.?factory42 profitiert damit von der langjährigen Erfahrung des Diplomkaufmanns im Vertrieb von IT-Lösungen. Er verantwortet in seiner Rolle als Geschäftsführer ab sofort alle Vertriebsaktivitäten des Unternehmens.

Jürgen Cziesla ist Software Vertriebsprofi mit großen nachweisbaren Erfolgen im Cloud-Umfeld und Software as a Service Sales. Er hat 20 Jahre Erfahrung im nationalen und internationalen Vertrieb und Marketing, sowie über 15 Jahre Führungs- und Managementerfahrung. Als Cloud-Computing Pionier und Digitalisierungsevangelist hat er umfangreiche Erfahrungen in Digitalisierungsprojekten gesammelt und Unternehmen bei der Transition zur Optimierung ihrer Geschäftsprozesse aktiv auf Managementebene begleitet. Bereits früh führte er das Consultative Selling ein und leitete u. a. den Aufbau von IT- und Cloud-Geschäft für einen großen international operierenden Salesforcepartner. Seine langjährige Tätigkeit im Vertrieb von Beratungs- und Softwarelösungen ergänzt damit optimal die weitreichende Expertise der factory42. Ziel dieser strukturellen Neubesetzung ist, eine auf den Markt ausgerichtete Verkaufsmannschaft aus- und aufzubauen, um das Marktpotenzial verstärkt auszuschöpfen.?

factory42 wurde von der Information Services Group (ISG), einem weltweit führenden Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, im ISG Provider Lens? Quadrant Report ?Salesforce Ecosystem? 2020 als Leader im Bereich ?Implementation Services for Core Clouds? und ?Implementation Services for Marketing Clouds? positioniert. Diese Positionierung möchte factory42 weiter ausbauen und daher auch in den Vertrieb investieren.

?Jürgen Cziesla ist mit seiner Expertise im Software as a Service Sales die ideale Ergänzung für unsere weitere strategische Ausrichtung und das angestrebte Wachstum. Wir sind stolz, ihn an Bord zu haben.? so Michael Frohn, Gründer & Geschäftsführer von factory42.

factory42 GmbH ist Beratungsunternehmen für Marketing, Vertrieb, Professional Services und Support auf Basis der Salesforce-Plattform. factory42 GmbH implementiert cloud-basierte Unternehmenssoftware, entwickelt individuelle Softwarelösungen und sorgt für eine Integration mit ERP-Backend-Systemen.

Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Integration von Marketing und Vertrieb mit der Marketingautomation und Kampagnen Management Software und der Salesforce CRM-Plattform sowie die Zusammenarbeit zwischen Service und Vertrieb.

