Jabra auf der ISE 2020

Auch 2020 ist Jabra als führender Hersteller von Headsets und Videokonferenzlösungen wieder vor Ort und zeigt in Halle 15, Stand C320 die Highlights aus seinem Portfolio. Im Fokus steht die Jabra PanaCast, die weltweit erste intelligente Plug-and-play Videolösung mit 180°-Panoramasicht in 4K-Auflösung. Die Jabra PanaCast verfügt über drei hochauflösende Kameras sowie ein patentiertes Stitching-Verfahren und kann damit auch in kleineren Räumen alle Teilnehmer in einem Sichtfeld von 180° abbilden. Das sorgt für ein natürliches, uneingeschränktes Sichtfeld, das die Qualität und Effizienz von Videomeetings enorm steigert und diese auf ein ganz neues Niveau hebt. Bei all der fortschrittlichen Technik braucht die PanaCast trotzdem nur wenig Platz: Sie passt bequem in die Handfläche und kann so auch überallhin mitgenommen werden. Zusammen mit den Jabra Speak Konferenzlösungen ergibt sich das ideale Gesamtpaket für jedes Meeting mit bester Bild- und Tonqualität. http://www.jabra.com.de/panacast

Neben der PanaCast präsentiert der Sound-Experte sein Portfolio an Office-Lösungen, darunter digitale Headsets und True-Wireless Kopfhörer für den Geschäftsbereich. Standbesucher können sich vor Ort von den Highlights überzeugen lassen und sich mit den Jabra Experten austauschen.