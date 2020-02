Jadak ThingMagic RFID RAIN Lesegeräte bei Meshed Systems

Meshed Systems GmbH (www.meshedsystems.com), der in Mitteleuropa führende Distributor von Radio Frequency Identification (RFID) Komponenten ergänzt sein Produktportfolio durch Jadak ThingMagic RFID RAIN Schreib-/Lesegeräte.

Die bereits kurz nach der Firmengründung von Meshed Systems gestartete Zusammenarbeit als Distributor von SkyeTek Produkten wurde 2015 nach der Übernahme von SkyeTek durch Jadak weitergeführt. Mit Jadak?s Übernahme von ThingMagic im Jahr 2017 besteht nun für Meshed Systems die Möglichkeit, unseren Kunden das vollständige und umfangreiche ThingMagic RFID RAIN Produktportfolio anbieten zu können.

Besonders hervorzuheben sind die beiden kompakten RFID Lesegeräte IZAR und Sargas. IZAR ist mit seinen vier Antennenanschlüssen (Ports), vielfältigen Schnittstellen wie Ethernet (PoE+) und USB besonders für Anwendungen in der Logistik, Lagerwirtschaft und im Gesundheitsbereich geeignet. Im Gegenzug dazu bietet der Sargas mit seinen zwei Antennenports und der äußerst kompakten Bauform eine zuverlässige Lösung vor allem für Anwendungen im Bereich Maschinenbau, der Geräteindustrie und in der Automatisierungstechnik.

Beide Lesegeräte basieren auf der ThingMagic Architektur mit einer ARM / Linux Plattform und unterstützen Transponder nach EPC Gen2V2 und ISO 18000-63 Standard mit Leseraten von 750 Transpondern pro Sekunde. Die Einbindung in übergeordnete IT Systeme erfolgt mittels Webinterface oder der bekannten und bestens im Markt eingeführten ThingMagic Mercury API mittels Java, C und C#.

IZAR und Sargas entsprechen den europäischen und US-amerikanischen Vorschriften und können in diesen Regionen sowie in China, Indien und Japan uneingeschränkt eingesetzt werden. Das gesamte RFID-Reader-Portfolio von Jadak Thing Magic ist bei Meshed Systems ab Lager München verfügbar.

Meshed Systems (engl. “eng vernetzte Systeme”) ist ein Distributor für RFID Komponenten namhafter Hersteller und Anbieter von RFID Technologie. Meshed Systems ist in Mitteleuropa vor allem im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) sowie in südosteuropäischen Ländern tätig. Zu den Kunden zählen neben Systemintegratoren aus dem Bereich Logistik, Gesundheitswesen, Zutrittskontrolle und Industrieautomatisierung, auch OEM Kunden wie Gerätehersteller aus den genannten Märkten.