jadice spotlight: Gradationskurve

Um die Lesbarkeit von angezeigten Dokumenten oder Bildern zu verbessern, gibt es im jadice viewer sowie im jadice web toolkit in den Einstellungen die Funktion ?Gradation?. Diese eignet sich besonders für schlechte Scans, um sie in ihrer Helligkeit zu verändern. Neben einer Aufhellung und Verdunkelung ist auch eine Negativdarstellung der Farben möglich.

Jede Gradation wird in einem Gitter-Schaubild als Kurve dargestellt und kann durch Ziehen der Kurve noch feiner verändert werden. Durch Setzen von Punkten in diesem Gitter wird die Kurve neu berechnet und liefert entsprechende Farb- und Kontraständerungen in der Dokumentenanzeige.

Die Reset-Funktion ermöglicht es, immer zur Ausgangsdarstellung des Dokuments zurückzukommen.

Jetzt ausprobieren in der jadice web toolkit Enterprise Demo:

Beispieldokument laden? Settings ?Gradation

Die levigo solutions gmbh bietet mit der jadice Produktfamilie integrationsfreundliche und flexible Java-Komponenten für das DMS-Umfeld, die die gleichartige Verarbeitung und Anzeige aller gängigen Archivierungsformate ermöglichen.

Ebenfalls realisiert die levigo solutions Kundenportale, Postkorblösungen, Rechercheclients und Datenmigrationsprozesse. Die jadice-Komponenten werden in 14 der 15 größten Versicherungskonzerne, beim zweitgrößten Bankdienstleister und in großen, öffentlichen Ministerien eingesetzt.

Die levigo solutions gmbh ist Teil der levigo Gruppe, die spezialisiert ist auf IT-Dienstleistungen und Software-Produkte für heterogene IT-Systeme. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Holzgerlingen beschäftigt derzeit über 70 Mitarbeiter, unterhält zahlreiche Partnerschaften und ist Partner der PDF Association sowie Mitglied im Softwarezentrum Böblingen/Sindelfingen.

www.levigo.de