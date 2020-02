Jährlicher SCALTEL Azubi-Elternabend

Letzten Donnerstag fand in unserer Zentrale in Waltenhofen sowie in der Niederlassung Wiesbaden, der jährliche ?Azubi-Elternabend? statt. Tiefe Einblicke in die Ausbildungsberufe, mit Vorträgen der Azubis und einer kleinen Firmenbesichtigung, rundeten den Abend ab.

?Das Kennenlernen und der gemeinsame Austausch liegt uns dabei besonders am Herzen. Hier bringen wir die Eltern unserer Azubis mit den Mentoren der SCALTEL Gruppe zusammen, lassen den Ausbildungsbeginn Revue passieren und starten mit einem Ausblick in ein spannendes, lehrreiches Ausbildungsjahr 2020. Wir sind stolz, den jungen Menschen ihren Traum, eine Ausbildung in der IT zu ermöglichen und freuen uns, dass der Elternabend an beiden Standorten wieder so gut besucht war,? so Joachim Skala, Vorstand der SCALTEL Gruppe.

Zur SCALTEL Gruppe zählen die SCALTEL AG, die SCALTEL Smart Building GmbH, die SCALCOM GmbH, sowie die SNS Systems GmbH. Die Gruppe verfügt über ein umfassendes Produkt- & Serviceportfolio sowohl im klassischen Systemhausgeschäft als auch im Bereich Cloud- und Managed Services. Insgesamt tragen 240 Mitarbeiter zu dem Erfolg der Gruppe bei. Ausgehend von den Standorten Neuss, Köln, Wiesbaden, Neu-Isenburg, München und Waltenhofen betreuen die SCALTEL-Mitarbeiter mittelständische Unternehmen in der DACH-Region. Die Gruppe erwirtschaftete in 2018 einen Umsatz von rund 50 Mio. Euro.