Jahres-Endspurt am Goldmarkt

Verschiedene Branchenkenner haben bereits ihre Meinung zum Goldpreis am Jahresende kundgetan. Beispielsweise Chris Vermeulen, Marktstratege von Technical Traders, sieht den Goldpreis Ende 2020 bei 2.300 US-Dollar je Unze. Dabei räumt er den Goldaktien noch mehr Potenzial ein. Seiner Meinung nach besitzt der bekannteste ETF, der VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF noch rund 60 Prozent Platz nach oben in den nächsten Monaten.

Ursächlich dafür sei einmal der im Abwärtstrend befindliche US-Dollar. Goldaktien scheinen als zu günstig bewertet. Noch bewegt sich hier nicht viel. Doch springt der Markt auf einmal in Bezug auf Goldaktien an, dann dürfte sich der freuen, der bereits investiert ist. Denn für die viele Goldunternehmen sollte das dritte Quartal besonders gut ausfallen.

Dieses Jahr ist ein besonderes, nie dagewesenes Jahr. Nach einem phänomenalen Abstieg setzte eine Erholung an den Aktienmärkten ein, die es so noch nicht gegeben hatte. Und aus historischer Sicht ist das vierte Quartal in der Regel ein gutes. So gab es, wenn man die letzten 32 Jahre betrachtet, nur viermal eine negative Kursentwicklung. Besonders die Anleger oder Fondsmanager, die bei der stattgefundenen Rally noch nicht so involviert waren, könnten sich Ende des Jahres besinnen und investieren. Dies wiederum würde den Goldpreis und vor allem die Aktienwerte der Goldunternehmen stärken.

Auch wenn es dafür keine Garantie gibt, so sollte die Anlage in solide Goldgesellschaften immer eine gute Idee sein. Hier wäre etwa an Fiore Gold oder Mawson Gold zu denken.

Fiore Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-aztec-minerals-victoria-gold-fiore-gold-und-oceanagold/ – besitzt die Pan-Mine in Nevada, die bereits produziert, sowie in der Nähe die Gold Rock-Liegenschaft (Machbarkeitsstudie ist in Arbeit) und das Golden Eagle-Projekt (in Ferry County, Washington).

Mawson Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-mag-silver-osisko-gold-royalties-mawson-gold-und-skeena-resources/ – ist in Finnland mit dem Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot und in Australien auf dem Mount Isa-Gebiet unterwegs. Neu hinzugekommen sind Goldgebiete in den australischen Victorian Goldfields.

