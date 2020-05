Jan Piet Valk neuer CFO bei Boels Rental

Sittard, Niederlande, 6. Mai 2020

JAN PIET VALK NEUER CFO BOELS RENTAL

Seit April 2020 ist Jan Piet Valk der neue Chief Financial Officer bei Boels, einer der größten Maschinenverleihfirmen Europas.

Pierre Boels, CEO bei Boels Rental: ?Die Funktion des CFO ist eine wichtige Position bei Boels. In der Person von Jan Piet Valk haben wir den CFO gefunden, der uns bei der weiteren Professionalisierung unseres Unternehmens unterstützen kann. Wir stehen vor mehreren komplexen Fragen, zu deren Lösung er mit seiner Erfahrung, Sachkenntnis und Mentalität zweifellos einen sehr wertvollen Beitrag leisten wird.?

Als Leiter der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen ist Valk für das gesamte Finanzwesen, M&A, Integration und Immobilien von Boels verantwortlich. Darüber hinaus ist er dem Strategic Board von Boels beigetreten, das nach der Übernahme von Cramo auf über 7.000 Mitarbeiter in 17 Ländern gewachsen ist.

?Ich bin sehr froh und fühle mich geehrt, dass ich das Boels-Team in dieser Position verstärken kann und diese Verantwortung übernehmen darf.? Sagt Jan Piet Valk, CFO bei Boels Rental. ?Der Start hatte ich mir natürlich anders vorgestellt. Das Coronavirus hält mich davon ab, die verschiedene Bereiche von Boels zu besuchen und Kollegen am Arbeitsplatz kennen zu lernen. Gleichzeitig kann ich meine Erfahrungen jedoch direkt nutzen, um Lösungen für die Probleme zu finden, mit denen wir jetzt konfrontiert sind. Mit dem Vorstand und dem Team arbeite ich daran mittlerweile hart. Und das fühlt sich gut an. Die externen Veränderungen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, sind umfangreich und komplex. Die Art und Weise, in der wir hier gemeinsam mit umgehen, als ein Boels, wird das Ergebnis bestimmen. Dies gilt nicht nur für Boels als Unternehmen, sondern für jeden von uns.

