Japans ARM Co. bringt „ARMCODE1“ – KI für die vollständige Automatisierung der NC-Programmierung – für den begrenzten Verkauf im Ausland auf den Markt

– ARM, Factory Automation Company, realisiert KI-basierte Smart Factory –

ARM Co., Ltd. (ARM) hat damit begonnen, Vorbestellungen für „ARMCODE1“, mit denen die NC-Programmierung durch KI vollständig automatisiert werden kann, von Benutzern aus Übersee entgegenzunehmen.

Foto 1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106467/202101280318/_prw_PI1fl_F5QNReH6.jpg

Offizielle Website: http://www.armgroup.jp/en/index.html

Die drei größten Vorteile von „ARMCODE1“:

1. Vollständige Automatisierung der NC-Programmierung im Bereich der Metallbearbeitung,

2. Ein System zur automatischen Angebotserstellung und Überwachung des Maschinenstatus durch mobile Geräte, das die digitale Transformation von Produktionsstätten für kleine Mengen beschleunigen kann,

3. Der einzigartige Algorithmus von ARM ermöglicht eine hochpräzise Bearbeitung.

Foto 2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106467/202101280318/_prw_PI2fl_8HhEFy8I.jpg

Foto 3: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106467/202101280318/_prw_PI3fl_18zPPWTW.jpg

– Hintergrund für die Entstehung von „ARMCODE1“

Vor ein paar Jahren berechnete Takayuki Hirayama, Gründer und Präsident von ARM, die Auslastungsrate der CNC-Maschinen in seinem Werk. Er stellte fest, dass die NC-Programmierung etwa 50 % der gesamten Bearbeitungszeit ausmacht und dieser Prozess die Produktivitätssteigerung bei vielen KMUs, einschließlich seines eigenen Unternehmens, behindert. Unter Verwendung der in ARM kultivierten Fabrikautomations- und Verarbeitungstechnologie entwickelte er „ARMCODE1“, um dieses für kleine und mittlere Teilehersteller typische Problem zu lösen.

Foto 4: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106467/202101280318/_prw_PI4fl_8qYlG04T.jpg

– Übersicht über „ARMCODE1“

Bearbeitungsprogramme (G-Code/M-Code) werden automatisch generiert, indem einfach 2D- oder 3D-CAD-Daten in dem von der Software festgelegten Bereich abgelegt werden. AI wählt dabei aus Tausenden von Werkzeugtypen und einer Million Bearbeitungsbedingungen die optimalen Bearbeitungsbedingungen aus und ermöglicht so eine hochpräzise Bearbeitung. Charakteristische Funktionen von ARMCODE wie die automatische Schätzung und die automatische Berechnung der Werkzeugmaschinenauslastung verringern auch die Arbeitsbelastung des Managers und tragen dazu bei, unrentable Vorgänge sorgfältig zu eliminieren.

Foto 5: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106467/202101280318/_prw_PI5fl_66O9K5t6.jpg

– Begrenzter Verkauf von „ARMCODE1“ für nur 500 Benutzer

Preis: Bitte kontaktieren Sie das Unternehmen für ein Angebot.

So bestellen Sie: Benutzer können über das Reservierungsformular auf der speziellen Website von „ARMCODE1“ bestellen. Wird nur für 500 Benutzer verkauft. Der limitierte Verkauf endet, sobald die Anzahl der Vorbestellungen 500 erreicht.

https://arm-corporation.wixsite.com/arm-code1?lang=en

Foto 6: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106467/202101280318/_prw_PI6fl_5hNvo78N.jpg

– Über ARM Co., Ltd.

ARM wurde im August 2006 gegründet und hat sich konsequent von der Konstruktion bis zur Herstellung von Automationsanlagen für die Automobil- und Halbleiterindustrie weiterentwickelt. Das Unternehmen möchte sein im Geschäft mit Großunternehmen gewachsenes Know-how in Bezug auf Funktionalität, Sicherheit und Produktivität für die Automatisierung, Digitalisierung und den Einsatz von KI im Mittelstand nutzen. ARM hat es sich zur Aufgabe gemacht, Produkte zu entwickeln, mit denen kleine und mittelständische Hersteller nicht nur Gewinne erwirtschaften können, sondern auch die Arbeitsbelastung ihrer Eigentümer verringern können.

Foto 7: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106467/202101280318/_prw_PI7fl_sSb4woed.jpg

– Firmenprofil

Name der Firma: ARM Co., Ltd.

Hauptsitz: 1-61, Tomizu, Kanazawa City, Ishikawa Pref. 920-8204, JAPAN

Repräsentant: Takayuki Hirayama, Präsident

Gegründet: August 2006

URL: http://www.armgroup.jp/en/index.html

Geschäftsfeld: Automationssysteme, Robotersysteme, Design und Entwicklung von KI-Software

Pressekontakt:

(Herr) Takayuki Hirayama

Präsident (takayuki_h@arm-works.jp)

(Frau) Yasuyo Matto

Management Team (yasuyo_m@arm-works.jp)

ARM Co., Ltd.

Tel.: +81-76-225-7743 (von Montag bis Freitag 8:30-17:30 Uhr)

Original-Content von: ARM Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell