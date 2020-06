Jede IT-Post Merger Integration ist anders? Erfahrung und Pläne helfen

Die Zusammenlegung von Unternehmen, das Ausgliedern von Unternehmensteilen oder auch die Übergabe einzelner Kernprozesse an einen Dienstleister ? bei all diesen komplexen Vorgängen ist die Unternehmens-IT mittelbar oder unmittelbar beteiligt. Manchmal ist sie sogar direkter und ausschließlicher Schauplatz des Geschehens. So unterschiedlich Unternehmen sind, so vielfältig sind auch die notwendigen Schritte, die sie auf dem Weg zueinander oder voneinander weg gehen müssen. Erprobte Pläne, Checklisten und Vorgehensmodelle erleichtern den anspruchsvollen Job, den IT-Verantwortliche nach dem Merger zu leisten haben.

Lesen Sie weiter auf nc360?, der Info-Plattform der noventum consulting GmbH:

Ob Share Deal oder Asset Deal ? die Komplexität darf nicht unterschätzt werden

Aus Erfahrungen lernen: das noventum IT-Vorgehensmodell für M&A Vorhaben

Das noventum Vorgehensmodell IT Mergers & Acquisitions

Für den M&A Handwerkskoffer: Checklisten, Fragebögen, Arbeitsdokumente ?

Die Qualität der IT-Due-Dilligence – ist mitentscheidend für den gesamten PMI-Prozess

IT-Verantwortliche müssen von Beginn an in den PMI-Prozess einbezogen werden

Sorgfältige Planung sichert den laufenden IT-Betrieb im Übergang

?

Die noventum consulting GmbH ist eine international tätige IT Management Beratung.

1996 in Münster gegründet, ist noventum heute mit über 100 Mitarbeitern in Münster und Düsseldorf vertreten. In Luxemburg arbeitet ein selbständiges noventum-Partnerunternehmen.

Geschäftsführender Gesellschafter ist Uwe Rotermund.

noventum consulting unterstützt seine Kunden bei ihren IT-Herausforderungen und in ihrem Bemühen um eine moderne Unternehmenskultur.

Kunden sind überwiegend Dax-Konzerne sowie mittelständische Unternehmen und Organisationen mit großer IT-Infrastruktur.