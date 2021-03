Jedem 8. Unternehmen droht Bankrott: Längsschnittstudie Swiss Business Pulse zeigt Auswirkungen der Pandemie

Die Studienergebnisse zeigen, wie sich die Corona-Pandemie etwa ein Jahr nach dem ersten Lockdown auswirkt. Der Rückblick ist alarmierend: So mussten 25% der Befragten einen stark negativen Einfluss des Umsatzes in Kauf nehmen. Jedem 8. Unternehmen droht im Zuge der aktuellen Krise der Bankrott, 8% sind sogar akut existenziell bedroht.

Damit ist sie nach wie vor die größte Herausforderung für die Schweizer Wirtschaft, jedoch statt für 42% im Juli 2020 nur noch für 27% der Befragten. Auch die Nennung der Digitalisierung als dringender Problempunkt ist in diesem Zeitraum gesunken. Ein klares Indiz dafür, dass sich Schweizer Firmen rasch anpassen können.

Gleichzeitig hat sich die Zuversicht auf die kommenden 12 Monate deutlich verbessert (+12% erwarten eine Verbesserung). Die Anzahl derer, die eine Verschlechterung erwarten, hat sich auf 11% halbiert. Dieser positive Trend tritt in allen Zielmärkten auf, wobei der Binnenmarkt mit einer Steigerung von +10% in den positiven Erwartungen am stärksten aufgeholt hat. Er bildet jedoch nach wie vor mit 49% das Schlusslicht gegenüber dem Zielmarkt Nordamerika, in dem 57% der Befragten eine Verbesserung der Auftragslage erwarten.

Auf Basis der vergangenen Erhebungswellen wurden Fragen zum Fachkräftemangel spezifisch in die Umfrage aufgenommen. Bei 2/3 aller Firmen war und ist der Bedarf nach Fachkräften sehr hoch und wird auch in Zukunft hoch bleiben, wenn auch ein wenig abgeschwächt. Die Suche nach Spezialisten ist und bleibt schwierig. Der Fachkräftemangel ist in der IT Branche am stärksten, gefolgt vom Financial Service Umfeld und der Beratung. Hier sind nach wie vor Lösungen zu finden, der Fachkräftemangel verstärkt zudem den Kampf um in- und ausländische Talente.

Für Unternehmer bedeutet dies, dass Anpassungs- und Transformationsfähigkeit auch in der mittelfristigen Zukunft entscheidende Kriterien sind, um in dem schwierigen Marktumfeld stets ?die Nase über der Wasserlinie zu behalten?.

Der Swiss Business Pulse nutzt die bewährte Branchenstrukturanalyse nach dem Fünf-Kräfte-Modell von Prof. Michael Porter und vergleicht die Branchen Informationstechnik, Finanzdienstleistung & Versicherungen, Beratungs- und Serviceindustrie und Sonstige. Realisiert wird der Swiss Business Pulse bereits zum dritten Mal von der Züricher Strategieberatung Leverage Experts und dem Züricher Marktforschungsinstitut ?dieMarktforscher?. Die Aktualität und Relevanz der Daten direkt aus der Wirtschaft, die wissenschaftlich fundierte Erhebung sowie die ausgewählten Expertenstatements ergeben einen umfassenden Einblick in den Status Quo.

In einer Diskussionsrunde am 10.03.2021 von 12 bis 13 Uhr (CET) mit den Experten du Top Executives werden die Ergebnisse präsentiert, Insights ausgetauscht und Fragen beantwortet. Kostenfreie Anmeldungen unter https://www.linkedin.com/events/6771065765538865152/.