Jederzeit sicher: Zeiterfassung und Zutrittskontrolle mit BMTS

Auch mit Beginn des Herbstes konnte die Corona-Pandemie noch nicht bewältigt werden. Im Gegenteil sogar: Eine zweite Welle rollt auf uns zu und wir müssen weiterhin mit Einschränkungen leben, um eine unkontrollierte Ausbreitung zu vermeiden. In vielen Fällen, vor allem im beruflichen Umfeld, gehört dazu auch die Zeiterfassung und -aufzeichnung, mit der sich nachvollziehen lässt, wer wann mit wem an welchem Ort Kontakt hatte.

Meist geschieht dies manuell, zum Beispiel durch das Eintragen in eine Liste. Dabei kann die exakte Erfassung von An- und Abwesenheitszeiten mit einer intuitiv zu bedienenden Software den Aufwand für die Erfassung um ein Vielfaches minimieren. B Mobile & Time Systems bietet solch eine Lösung mit seinen Zeitwirtschaftssystemen BMTS-3020.

Komplettlösungen für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle

Mit den BMTS-Systemen erhalten Unternehmen ein smartes Tool für die Zutrittssteuerung und Zeiterfassung. Die Zutrittskontrolle kann dabei sowohl integriert in die Zeiterfassung als auch autark eingesetzt werden. Anwender können so mit nur einer Lösung nicht nur An- und Abwesenheiten genau erfassen, sondern auch ihre Betriebsräume vor unbefugten Zutritten schützen.

Die Systeme werden hierbei aufgrund der vorhandenen Module und Strukturen passgenau an die Anforderungen der Anwender zugeschnitten. Sie sind in der neuesten Version sowohl als Web- wie auch als Client-Version verfügbar.

B Mobile & Time Systems beschränkt sich aber nicht nur auf Software, sondern bietet auch ZE- und ZK-Terminals an. Kunden erhalten so Komplettlösungen zur Zutrittskontrolle und Zeiterfassung aus einer Hand.

Zutrittskontrolle und Fieberthermometer in einem

Besonders spannend ist aktuell das neue Gesichtserkennungsterminal tiamo-3020 (ge). Dieses kann nämlich bei Personen, die ein Gebäude betreten wollen, automatisch Fieber messen. Bei erhöhten Werten wird dem jeweiligen Mitarbeiter, Besucher oder Lieferanten der Zutritt verwehrt und es ertönt ein Alarmsignal. So können Mitarbeiter eines Gebäudes vor einer möglichen Ansteckung geschützt werden.

Durch die Funktion der Temperaturmessung erfüllt das Terminal in Kombination mit einem BMTS-Zutrittssystem so gleich einen doppelten Zweck. Zum einen dient es als Zutrittskontrolle und schützt vor dem Eintreten unbefugter Personen. Zum anderen fungiert das Terminal als Fieberthermometer.

Das Terminal eignet sich besonders für Betriebe, die im Tagesgeschäfts einen hohen Publikumsverkehr bewältigen müssen. Dies gilt zum Beispiel für Hotels und Restaurants sowie Banken, Einkaufszentren oder öffentliche Einrichtungen.

Erfahren Sie mehr unter www.b-solution.de.