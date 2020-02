Jedes Mineralwasser ist einzigartig – Blue Water Premium Mineralwasser

Und kaum ein anderes Lebensmittel wird so streng kontrolliert: Als einziges erhält es eine “amtliche Anerkennung”. Über 500 Mineral- und 35 Heilwässer sprudeln aus Quellen in Deutschland – und jedes davon ist einzigartig.

Aufgrund der unterschiedlichen Bodenbeschaffenheit in den verschiedenen Regionen verfügt jedes Mineralwasser über seinen individuellen Mix an Mineralstoffen und Spurenelementen. Denn bei seiner Entstehung nimmt das Mineralwasser diese Stoffe auf und entwickelt auf diese Weise seine ganz eigene Zusammensetzung und damit einen einzigartigen Geschmack.

Jede Region schmeckt anders

So drückt jede Region ihrem Mineralwasser ihren ganz eigenen Stempel auf. Eine extra Portion Calcium bekommt das Naturprodukt, wenn es kalkhaltiges Gestein durchströmt. Natrium und Chlorid gibt es vor allem in den Ablagerungen aus den Urmeeren. Auch der Kohlensäuregehalt hängt von der Bodenbeschaffenheit ab: Besonders viel Kohlensäure enthalten die Mineralwässer aus vulkanischem Gestein.

Wer verschiedene Mineralwässer miteinander vergleicht, schmeckt den Unterschied: Manche Wässer schmecken eher salzig, manche trocken, eins hat einen angenehmen, leicht bitteren Geschmack, das andere einen eher weichen Effekt auf der Zunge. Der Unterschied lässt sich auch auf dem Etikett ablesen: So hat zum Beispiel Calcium einen trockenen, Magnesium einen leicht metallischen und Natrium in Verbindung mit Chlorid einen eher salzigen Geschmack.

Mineralwasserquellen in Norddeutschland

