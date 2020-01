Jedox AG startet mit neuem CFO in das Jahr 2020

Jedox, Anbieter von cloudbasierter Corporate Performance Management Software, hat einen neuen Chief Financial Officer: Christoph Ahr verantwortet seit dem 7. Januar 2020 die Finanzsteuerung des weltweit aktiven Softwareanbieters. Der bisherige CFO Max zu Hohenlohe verlässt Jedox auf eigenen Wunsch, bleibt dem Unternehmen aber als externer Berater weiterhin verbunden.

Als ausgewiesener Experte für internationale Softwareunternehmen kann Christoph Ahr seine Erfahrung beim stark wachsenden Cloud- und SaaS-Anbieter Jedox einbringen. Neben seiner finanztechnischen Expertise bringt er umfassendes Wissen im Kerngeschäft der Jedox mit, dem Corporate Performance Management (CPM). Nach eigener Gründungserfahrung erwarb Christoph Ahr in seiner mehrjährigen Tätigkeit bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durch das Steuerberater- und Wirtschaftsprüferexamen das fachliche Fundament. Zuletzt war er als Vice President Finance bei Celonis tätig – einer der größten aktuellen Erfolgsgeschichten der Softwarebranche. Dort hatte er in den letzten Jahren die gesamte Finanzorganisation aufgebaut sowie deren Internationalisierung und Transition zum SaaS-Unternehmen vorangetrieben.

Diese ideale Kombination aus Fachexpertise und Organisationsentwicklung will Christoph Ahr nun bei Jedox einbringen und die internationale Wachstumsstrategie des Unternehmens fördern: ?Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung bei Jedox. Schnell wachsende SaaS-Unternehmen benötigen starkes Finance, um den Übergang und die Herausforderungen einer Cloud-Zukunft erfolgreich zu meistern. Jedox befindet sich in einer hervorragenden Position, um eines der international führenden Softwarehäuser zu werden. Aus meiner täglichen Praxis ist der Nutzen einer mächtigen CPM-Lösung unbestreitbar.?

Auch Florian Winterstein, CEO der Jedox AG, sieht großes Potenzial in der Zusammenarbeit: “Ich bin sehr froh, mit Christoph Ahr einen wahren Experten für moderne Cloudlösungsanbieter an Bord bringen zu können. Unser großartiges Team ist die Basis des außergewöhnlichen Erfolges, insofern ist herausragendes Talent imperative Priorität. Unsere Ziele für die Zukunft bleiben selbstverständlich weiter ambitioniert: Wir geben Unternehmen in einer volatilen Welt Planungs- und Reaktionssicherheit und ermöglichen bislang nicht vorhandene Insights für bessere Entscheidungen und Wettbewerbsfähigkeit. Dieser Customer Value bedeutet für uns Wachstum und eigene Transformation. Und genau dafür bringt Christoph Ahr die wesentliche Erfahrung mit.?

Jedox vereinfacht Planung, Analyse und Reporting mit einer integrierten und cloudbasierten Software-Suite. Unternehmen jeglicher Größe und Branche werden dabei unterstützt, datengetriebene Geschäftsprozesse abteilungsübergreifend und selbstständig durchzuführen und Entscheidungen auf einer validen Datenbasis zu treffen.

Rund 2500 Unternehmen in mehr als 140 Ländern nutzen Jedox bereits für ihre Realtime-Planungslösungen. Dabei haben sie die Wahl zwischen einer Public Cloud-, einer Private Cloud- oder einer on-Premises Umgebung. Die 2002 gegründete Jedox AG zählt zu den führenden Anbietern von Corporate Performance Management und BI kombiniert in einer integrierten Software. Mit Standorten auf vier Kontinenten und einem weltweiten Netzwerk aus über 250 Business-Partnern unterstreicht das Unternehmen seine internationale Ausrichtung. Unabhängige Analysten zeichnen Jedox regelmäßig für seine führenden Corporate Planning-Lösungen aus.