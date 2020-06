Jedox und xax schließen Partnerschaft

xax – Die Experten für BI, CPM/EPM, Data Management & Controlling haben ihr Lösungsportfolio um die erfolgreiche Planungsplattform ?Jedox? des gleichnamigen Softwareanbieters erweitert. Die umfassenden Möglichkeiten der nahtlosen Integration durch definierte Standard-Konnektoren sowie die Userfreundlichkeit und -erfahrung der BI- und EPM-Lösung für Controlling und Finanzen ergänzen das Produktangebot der xax ideal. Laut aktueller ?Planning Survey 20? des Analystenhauses BARC konnte Jedox darüber hinaus hervorragende Ergebnisse in den Bereichen ?Data Integration?, ?Business Value? und ?Project Length? erreichen. Eine vielversprechende Grundlage für eine erfolgreiche Partnerschaft, zeichnet sich die Expertise von xax doch insbesondere durch die Digitalisierung und Professionalisierung umfassender, individueller Planungsprozesse aus.

Innovative Business Intelligence- und Corporate/Enterprise Performance Management-Lösungen, die effektive Digitalisierung der Unternehmenssteuerung und mehr Produktivität für das Controlling ist es, was Jedox und xax antreibt: Mit der Partnerschaft der beiden Organisationen hat sich ein starkes Experten-Team mit über 40 Jahren Erfahrung für BI, CPM/EPM, Controlling und Daten-Integration vereint.

Der Titel des kürzlich veröffentlichten Jedox Releases 2020 lautet ?Anwender begeistern, Produktivität steigern?. Dies unterstreicht auch den Projekt-Anspruch der xax. ?Wir möchten unsere Kunden in die Lage versetzen, eigenständig mit dem jeweiligen System zu arbeiten, ihre individuellen Controlling-Anforderungen umzusetzen und Anpassungen bei Bedarf selbst vornehmen zu können?, erläutert Tobias Klinkenberg, Geschäftsführer und Bereichsleiter PreSales der xax, ?Wir ergänzen unser Portfolio nur um Softwaretechnologien, die speziell auf die Fachbereiche Controlling und Finanzen ausgerichtet sind und im Puncto Userfreundlichkeit, Professionalität, Zuverlässigkeit und Flexibilität überzeugen. Jedox bringt diese Stärken mit sich und bietet dem Anwender darüber hinaus hervorragende Möglichkeiten der Daten- und Tool-Integration?.

Seit Gründung der xax im Jahr 1998 hat sich das rund 70-köpfige Team darauf spezialisiert, mittelständische und große Unternehmen in ihren individuellen Reporting-, Analyse- und Planungs-Anforderungen zu unterstützen und mit führenden BI- und CPM/EPM-Werkzeugen maßgeschneiderte Lösungen und Architekturen zu realisieren. Bei der Softwareauswahl mit ihren Kunden geht die xax anforderungsgetrieben vor und greift auf professionelle und etablierte ?Best of Breed?-Lösungen für die jeweiligen Anforderungsgebiete zurück, mit dem Ziel, diese für eine zuverlässige und ganzheitliche Unternehmenssteuerung zu integrieren. Damit bietet xax, als einer der wenigen BI-Dienstleister am deutschsprachigen Markt, eine umfassende und ganzheitliche Tool-Linking-Expertise, um den größtmöglichen Mehrwert für ihre Kunden und deren Controlling- und Finanz-Prozesse zu generieren.

Ein besondere Stärke von Jedox trifft genau diesen Aspekt und liegt in der nahtlosen Integration von BI, ERP, CRM und weiteren Systemen durch über 50 bestehende Standard-Konnektoren z.B. zu SAP S/4 Hana, QlikView, Qlik Sense, Power BI und Salesforce. So lassen sich klassische BI-Tools für Reporting und Analyse ideal um eine leistungsstarke und flexible Budgetierungs-, Planungs- und Forecast-Funktionalität ergänzen, und das integriert in einer führenden Plattform.? Denn besonders die Planungsprozesse sind in vielen Unternehmen sehr individuell und erfordern flexible Möglichkeiten der Umsetzung mit einem professionellen Corporate/Enterprise Performance Management-Werkzeug.

Die integrierte, umfassende Planung für eine agile Unternehmenssteuerung über das gesamte Unternehmen hinweg, Predictive Analytics, Dynamische Ansichten und Formatierungen, ein professionelles, erprobtes Excel-Add-In, die ausgereifte Datenintegration, aber auch die Flexibilität in der Nutzung durch Cloud, On-Premises oder Hybrid-Angebote: Jedox bietet mit seiner Software viele relevante und hilfreiche Funktionalitäten für einen nahtlosen, schnellen, gemeinsamen und damit nahezu grenzenlosen Planungsprozess.

??Wir beobachten die verschiedenen BI- und CPM/EPM-Technologien und -Entwicklungen am Markt stetig. Jedox zählt zu den führenden Anbietern mit einem hervorragenden Produkt. Insbesondere die Weiterentwicklung der Lösung über die letzten Jahre sowie das gleiche Verständnis von BI-Prozessen und -Architekturen und der daraus resultierende Mehrwert für unsere Kunden, bestärken den Entschluss unserer Partnerschaft?, erläutert Tobias Klinkenberg und fügt ergänzend hinzu, ?Jedox ist ein toller Zugewinn für unser Produktportfolio, mit dem wir in unseren zukünftigen Projekten umfassende Möglichkeiten bieten werden?.

Bernd Eisenblätter, Chief Sales Officer bei Jedox, freut sich über den starken Zuwachs des Partner-Netzwerks: ?Die xax hat sich seit über 20 Jahren am BI-, EPM- und Data Management-Markt etabliert und mit dieser Erfahrung bereits viele erfolgreiche Projekte umgesetzt. Insbesondere die Kombination aus fachlicher Controlling-Expertise und technischem Knowhow machen Sie zu einem der TOP BI-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Wir sind erfreut, einen so erfahrenen Partner gewonnen zu haben, der denselben Anspruch an Business Intelligence, Professionalität und der Digitalisierung im Controlling lebt.”

Neben der Partnerschaft zu Jedox ist xax zertifizierter Partner weiterer Business Intelligence- und Corporate/Enterprise Performance Management-Lösungen wie Infor d/EPM, Board, LucaNet, QlikView & Qlik Sense, Microsoft Power BI u.a.

Seit 1998 realisieren die Experten für Business Intelligence und Controlling professionelle Lösungen für große und mittelständische Unternehmen. xax kennt häufig wiederkehrende Standards genauso wie die individuellen Herausforderungen des Controllings und vereint diese in einer kundenspezifischen Lösung.

Das Team aus Betriebswirten und Fachinformatikern berät bei der Auswahl eines passenden BI-/CPM-Werkzeugs, erarbeitet sowohl fachlich-konzeptionelle als auch technische Lösungen für die spezifischen Anforderungen ihrer Kunden, sorgt für die Implementierung und die Wartung des jeweiligen Tools und bietet zugehörige Schulungen sowie Coachings an.

Neben der fachlichen Expertise setzt xax zur Realisierung der Projekte professionelle Werkzeuge führender BI-/CPM- Softwarehersteller ein: Infor d/EPM, Jedox, Board, LucaNet, QlikView, Qlik Sense, Microsoft, Datavault Builder und Theobald Software.

Die Experten von xax sind neben dem Hauptsitz in Bremen an den Standorten Berlin, Meschede und Frankfurt am Main vertreten.

Zu den Kunden von xax gehören renommierte Unternehmen: Zech Group, Melitta Europa, Apleona, Trilux, Emsland Group, Diakonie Himmelsthür, 1. FC Union Berlin, Spiele Max, dodenhof, Famo sind nur einige ihrer langjährigen und namhaften Kunden.