JENETRIC eröffnet virtuellen Showroom

Produkte kennenlernen und erleben trotz fehlendem persönlichen Kontaktes ? kein Problem. Mit dem neu eingerichteten, virtuellen 3D-Showroom bietet die JENETRIC ab sofort die Möglichkeit, das gesamte Portfolio der LIVETOUCH Fingerabdruckscanner digital zu entdecken. Dabei bietet die Produktpräsentation eine detaillierte 3D Modellierung der verschiedenen Fingerabdruckscanner. Angefangen bei den maßstabsgetreuen Dimensionen und der sichtbaren Haptik der Geräte, den technischen Daten, über Download-Möglichkeiten bis hin zu Visualisierungen im Video, werden dem Besucher die Produkte in einer völlig neuartigen, interaktiven Weise nähergebracht.

Das Besondere am JENETRIC Showroom ist die leicht verfügbare Nutzbarkeit für jedermann. Die realitätsgetreue Umgebung des Showrooms läuft webbasiert auf allen Geräten, ohne Installation einer zusätzlichen Software. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies von unterwegs, auf dem Tablet oder Smartphone oder auf einem Desktop Computer stattfindet. Besucher können mit den Fingerabdruckscannern interagieren, sie aus allen Winkeln in 360 Grad betrachten oder sich diese sogar realitätsnah auf ihrem Schreibtisch oder im geplanten Anwendungsbereich platzieren.

?In Zeiten fehlender persönlicher Kontakte wollen wir eine Möglichkeit schaffen, unsere Produkte so realitätsgetreu und umfänglich wie möglich zu präsentieren. Unser neuer 3D Showroom erlaubt unseren Kunden unabhängig von Ort und Zeit, sich interaktiv über unsere Produkte zu informieren?, so Roberto Wolfer, Geschäftsführer der JENETRIC. ?Wir freuen uns, dass wir uns den Teilnehmern des Biometrics Institute Congress und der Identity Week Asia als authentische Aussteller präsentieren können.?

Der neue Showroom ist ab sofort für jeden Besucher unserer Webseite verfügbar. Interaktive Features wie beispielsweise der Videochat bieten eine unkomplizierte und persönliche Kontaktmöglichkeit mit den Produkt-Experten der JENETRIC.

Der Biometrics Institute Congress findet in mehreren Sessions ab dem 07. Oktober und die Identity Week vom 14. bis zum 15. Oktober statt. Auch im Anschluss wird der Showroom auf der Website der JENETRIC geöffnet sein.

JENETRIC sind Ihre Experten für die digitale Erfassung von Fingerabdrücken. Wir entwickeln und fertigen biometrische Fingerabdruckscanner, die den heutigen Anforderungen an Einfachheit, Mobilität und Mehrzwecknutzung gerecht werden. Unsere Produkte basieren auf einem ganzheitlichen Design. Wir konzentrieren uns nicht nur auf technische Parameter, sondern viel mehr auf eine spürbare Vereinfachung der Fingerabdruckerfassung für Operatoren und Nutzer.

Unsere Fingerabdruckscanner LIVETOUCH QUATTRO, LIVETOUCH QUATTRO Compact und LIVETOUCH Flipcase stellen eine neue Klasse von kompakten und benutzerfreundlichen Geräten dar, die dazu beitragen werden, den Prozess der Fingerabdruckerfassung zu vereinfachen und zu verbessern.