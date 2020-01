Jenseits der Zivilisation

Das Völkerrecht stellt eine der wichtigsten zivilisatorischen

Errungenschaften der Neuzeit dar: Für Konflikte – selbst im Krieg – müssen

Regeln gelten, über die sich alle Staaten einig sind. Dass Donald Trump kein

Freund eines geregelten Miteinanders ist, wussten wir schon länger. Aber dass er

ein weltweites Vertragswerk wie die Haager Konvention zum Schutz von

Kulturgütern einfach in Frage stellt, besitzt eine neue, traurige Qualität. Die

Begründung tut ein Übriges: Die töten unsere Leute, warum sollen wir dann ihre

Kulturgüter schützen? Damit plädiert Trump indirekt dafür, zivilisatorische

Prinzipien durch die vorzivilisatorische Praxis ungezügelter Rache zu ersetzen.

Wer will in einer solchen Welt leben?

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3989

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4484867

OTS: Frankfurter Rundschau

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell