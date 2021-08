Jerusalem ist Hauptstadt Israels

Als Hauptstadt Israels steht Jerusalem für drei Weltreligionen, eine Jahrtausende alte Geschichte, unzählige heilige Stätten, symbolträchtige Orte und für spannungsgeladene Politik. Beinahe eine Million Menschen leben im Großraum der Stadt.

Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels im Jahr 2020 war ein herausragendes Ereignis in der Geschichte der Heimat aller Juden – Israel – und ein wichtiges Signal der Anerkennung weltweit. Diese historische Entscheidung der US-Regierung hat der Verein ??Rheintal e.V.?? zum Anlass genommen, eine ??Jerusalem-Medaille?? herauszugeben. Dieser kleine Botschafter Jerusalems würdigt die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt und ist eine Erinnerung an dieses historische Ereignis. Das ist nicht nur für jeden Israeli interessant, sondern für alle, die die 3000-jährige Geschichte des jüdischen Volkes sinnbildlich in den Händen halten möchten. Der Tempel König Davids, der Löwe ?? das Wappen von Jerusalem – sowie die Nationalhymne ??Hatikva?“ komprimieren Geschichte und Gegenwart in einer Medaille. Die Jerusalem-Medaille wird in Neusilber, Feinsilber und Feingold in einer attraktiven Präsentations- und Geschenkebox aus Echtholz angeboten. Weitere Details und Preise dazu einschließlich Tel.-Nr. und Mail-Anschrift finden Sie unter https://www.rhein-taler.de/jerusalem-medaille

Der ??Rheintal e.V.?? wird mit dem Verkauf der ??Jerusalem-Medaille?? die Forschungsarbeit der Gedenkstätte ??Yad Vashem?“ unterstützen.

Freuen Sie sich auf ein außergewöhnliches Geschenk und Sammlerstück.