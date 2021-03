Jetzt anmelden: „Digital Business Hannover“ macht fit fürs Internet

Was lässt sich gegen eine miese Bewertung bei Google tun? Wie wird man ?instagrammable? und spricht Kundschaft über Soziale Medien an? Und womit lockt man Gäste in Konkurrenz zu Lieferando, Booking.com und Co. in den eigenen Laden? Antworten auf diese Fragen bietet das digitale Fitnessprogramm ?Digital Business Hannover? vom 20. April bis zum 1. Juni in fünf interaktiven Online-Sessions. Die Wirtschaftsförderung der Region Hannover lädt Gewerbetreibende aus der Gastronomie und Hotellerie dazu ein, sich mit den Chancen der Digitalisierung zu beschäftigen und in den virtuellen Austausch zu kommen. Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung bis zum 15. April über folgenden Link möglich: www.digitalbusinesshannover.de.

Online-Reservierung, Google-Bewertung, Social Media: Digitale Formate beeinflussen seit Jahren das Konsumverhalten von Kundinnen und Kunden. Welche Chancen bietet das für Gastronomie und Hotellerie? Fünf Online-Module mit Beispielen aus der Praxis und Know-how von Expertinnen und Experten stehen auf dem Programm:

Beim Warm-up-Workshop am 20. April lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einander kennen und können eigene Fragen und Themen einbringen. Meet-up Nr. 1 am 4. Mai hat den Titel ?Hilfe! Ich hab ?ne miese Bewertung bei Google!? und dreht sich um die Frage, wie man mit Online-Bewertungen umgehen und von Bestandskunden profitieren kann. Meet-up Nr. 2 am 11. Mai geht auf die Sozialen Netzwerke ein: Wie macht man ?über sich reden? und mit kleinen Kooperationen den Laden voll? Beim Meet-up Nr. 3 am 18. Mai heißt es ?Holt Euch Eure Kunden zurück!? ? was tun, wenn Lieferando und Booking.com zu mächtig werden, und welche Alternativen gibt es? Im Abschluss-Barcamp am 1. Juni bestimmen die Teilnehmenden das Programm und ziehen ein Fazit. Alle Module finden jeweils dienstags von 15 bis 17 Uhr statt.

Digital Business Hannover ist ein von der Wirtschaftsförderung der Region Hannover finanziertes Projekt. Umgesetzt und moderiert wird die Veranstaltungsreihe von der Digital Mindset GmbH.