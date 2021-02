Jetzt bei FLEURS du COEUR ► Rosen & Gutscheinkarten als Geschenk Set

Oftmals ist es schwer das richtige Geschenk zu finden. Daher sind Geschenkkarten von bekannten Marken eine gute Alternative und derzeit voll im Trend. Noch flexibler kann verschenken nicht sein.Die Kombination „“Infinity Rosen““ als dekoratives Geschenk mit einer „“Geschenkkarte““ von verschiedenen Marken wie z.B. Eventim, Gutscheingold, Thalia, Zalando, u.v.m. zu kombinieren ist die flexibelste Lösung um jedem eine Freue zu bereiten. Egal für welchen Anlass: Bei „“BlumenvonHerzen.de““ finden Sie ein Geschenk für jeden Anlass.

Unseren handgefertigten Rosenboxen bei „“Fleurs du Coeur““ mit stabilisierten Infinity Rosen gibt es in verschiedenen Formen und Farben und können nach Belieben mit verschiedenen weiteren Produkten wie Champagner, Pralinen, Gold-Geschenkbarren, Schmuck oder Geschenkkarten kombiniert werden. Die Geschenksets können auf der Website ganz einfach ausgewählt und konfiguriert werden.

Individueller kann eine Geschenkzusammenstellung nicht sein! Der Kunde hat bei BlumenvonHerzen.de die Möglichkeit sich seine persönliche Rosenbox selbst zusammen zu stellen. Dabei stehen ihm eine Vielzahl von Rosenboxtypen zur eigenen Auswahl zur Verfügung. Die verfügbaren Rosenboxentypen unterscheiden sich in verschiedenen Formen, Farben, Größen und in der Anzahl der sich darin befindlichen Rosenblüten. Individuelle Grüße an den Beschenkten! Nachdem der Kunde seine Geschenkauswahl getroffen hat kann er zusätzlich einen Grußtext verfassen. Dieser Text wird dann der Sendung mit beigefügt.

Die STEINDIALOG GmbH produziert Rosenboxen mit echten Rosen, die schonend konserviert werden. Die langlebigen Rosen sind mindestens ein bis drei Jahre haltbar. Blumen schenkt man von Herzen und schafft somit kleine unvergessliche Momente. Für Deine unvergesslichen Momente arrangieren wir kleine und große Rosenboxen deiner Wahl. Schreib ein paar nette Worte dazu oder ergänze die Blumen mit einem kleinen Geschenk. Viel Spaß beim Schenken mit ?BlumenvonHerzen.de?

Internet URL: https://www.blumenvonherzen.de/

Produkt URL: https://www.blumenvonherzen.de/produkt/geschenk-set-rosen-geschenkgutschein/

PR Artikel URL: https://www.blumenvonherzen.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung-jetzt-bei-fleurs-du-coeur-rosen-gutscheinkarten-als-geschenk-set/