Jetzt bestimme ich! ZDF-“37?”-Doku über Generationswechsel im Familienbetrieb (FOTO)

Irgendwann steht in jedem Familienunternehmen ein Generationenwechsel an. Die “37?”-Dokumentation “Jetzt bestimme ich! Generationswechsel im Familienbetrieb” zeigt am Dienstag, 23. Juni 2020, 22.15 Uhr, wie der Übergang gelingen kann. Autor Nick Golüke begleitet drei Familien durch Höhen und Tiefen im eigenen Betrieb.

Bettina Weiss (37) hat den elterlichen Betrieb von einem Tag auf den anderen übernommen. Die Maschinenbauingenieurin ist Geschäftsführerin der SWO Werkzeug und Formenbau in Oberau bei Garmisch-Partenkirchen – ein Familienunternehmen seit 49 Jahren. Mutter Monika, die das Unternehmen leitete, tut sich schwer, den Staffelstab zu übergeben: “Die Verantwortung abgeben als Mutter ist genauso schwer wie loslassen vom Geschäft.”

“Ich wollte alles werden, nur nicht in den elterlichen Betrieb gehen”, erzählt Gas-Wasserinstallateurin Manuela Huber (47) aus den Anfängen. Dann ließ sie sich auf einen Deal mit dem Vater ein: “Ich mache eine Lehre, wenn ich sofort raus aus der Schule kann. Ich habe die Schule gehasst.” Anschließend, ausgelöst durch den schweren Unfall ihrer Eltern, übernahm sie dann doch den Betrieb. Ihr Sohn Alex (16) will das Gleiche machen wie die Mutter. “Weil er genauso faul in der Schule ist, wie ich es war”, so Manuela Huber. Tochter Charlotte hingegen will sich den Stress nicht antun: “Mama arbeitet viel zu viel.”

Der Schreinereibetrieb Ort in der Spessart-Gemeinde Rothenbuch ist eine Institution – und das schon in der dritten Generation. Irgendwann soll Junior Maximilian (32) den Betrieb von Vater Richard (58) übernehmen. “Im Handwerk geht es auch gar nicht anders, denn es findet sich kein Nachwuchs”, so Richard. Das Handwerk ist ein anstrengender Beruf: Vater und Sohn haben in der Regel eine Sieben-Tage-Woche und maximal sechs Tage Urlaub im Jahr.

Die "37?"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.

