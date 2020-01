Jetzt kostenfrei in Hochglanz oder online:

Baldham. Auf über 160 Seiten brillieren außergewöhnliche Locations mit hohem Erlebnis-Charakter speziell für Business-Veranstaltungen: Die druckfrische Ausgabe Handbuch EVENTLOCATIONS 2020 überzeugt in gewohnt bildstarker Manier mit allen Daten und Fakten für Eventveranstalter auf einen Blick. Von der Hafen-City- bis zur Alpenblick-Location führt die abwechslungsreiche Reise durch die deutschsprachige Location-Landschaft auch vorbei an passenden Serviceanbietern und den wichtigsten Pflichtterminen der MICE-Branche. Gemeinsam mit dem Suchportal EVENTLOCATIONS, dem eKatalog EVENTLOCATIONS, dem fünfmal jährlich erscheinenden Newsletter EVENTLOCATIONS und dem Magazin “eventlocations Intermezzo” bleibt das Handbuch auch im 19. Erscheinungsjahr DAS Arbeits- und Orientierungsmedium für Event-Planer und -Macher. Ab sofort kann die Ausgabe 2020 unter info@eventlocations.info kostenfrei angefordert werden.

Eventlocations als Firmen- und Markenbotschafter

Ob Weihnachtsfeier, Produktpräsentation, Firmenjubiläum, Incentive, Kick-off oder als Rahmenprogramm zu Kongressen, Tagungen und Messen: Die durchwegs professionell geführten Locations überzeugen durch ihr unverkennbares Flair und einzigartige Event-Inszenierungen. Entscheidende Größe ist dabei die herausragende Architektur jeder einzelnen Location. Keine gleicht der anderen, jede ist außergewöhnlich. Rund um München geben sich gleich zwei herausragende Bau-Juwelen die Ehre – jede mit Kapazitäten von rund 2000 Personen. Entlang der Route durch die Location-Tour quer durch alle Bundesländer reihen sich kurfürstliche Schlösser an spektakuläre Gewölbe, innovative Designlocations an berühmte Arenen, historische Theaterhäuser und elegante Veranstaltungssäle an industrielle Denkmäler. Mal edel, mal verspielt, mal bewusst kontrastiert geben Sie alle die perfekte Kulisse für B2B-Events mit hohem Erlebnis-Charakter – vom Tropen-, über das Fußball- und Konzert- bis hin zum unvergesslichen Mitmach-, Natur- oder Showbiz-Feeling lassen sich Rahmenprogramme inszenieren, die Gäste nie vergessen werden.

Praktische Arbeitstipps und Features für digitale Work-Flows

Und so ist es insbesondere die Spezialisierung auf Event-Erlebnisse, die den Location-Guide für die Planung zeitgemäßer Events unverzichtbar macht: das Handbuch EVENTLOCATIONS inspiriert und spart dabei wertvolle Zeit. Die Einteilung nach Orten, Bundesländern und Postleitzahlen vereinfacht die Suche nach der perfekten Location seit jeher. Noch recht jung ist die Möglichkeit, Events auch digital über den eigenen Schreibtisch hinweg effizient zu planen. Wie genau das funktioniert und welche Features den Planungsalltag erleichtern, erklärt das Handbuch auf den Seiten 36 und 37.

1 Handbuch und 4 ergänzende Location-Medien

Praktisch Hand in Hand arbeiten dabei alle EVENTLOCATIONS-Medien mit Eventplanern zusammen: Kompakt verpackt liefern die Print- und Online-Ausgabe des Handbuchs entscheidende erste Eindrücke, Daten und Fakten. In die Tiefe der Eventplanung geht das Portal EVENTLOCATIONS mit ergänzenden Informationen zur In- und Outdoornutzung, möglichen Bestuhlungsvariationen und Raumnutzungen. Zweimal im Jahr inspiriert zudem das Magazin “eventlocations Intermezzo” und bis zu fünfmal jährlich informiert der Newsletter EVENTLOCATIONS über aktuelle News der Locations und Serviceanbieter sowie rund um Event- und Locations-Messen. Insbesondere der Newsletter hilft den Locations sich auch während des Jahres immer von ihrer aktuellsten Seite zu präsentieren. Veranstalter können sich zudem mehrmals jährlich von den Ideen und Trends der Szene inspirieren lassen: Für Special-Events wie Weihnachtsfeiern und B2B-Sommerfeste. Und von unzähligen Möglichkeiten für erlebnisreiche Events auf einem Segelschiff, einem Rooftop, in einem herrschaftlichen Garten, auf Event-Terrassen, Event-Beaches oder in einer luxuriös inszenierten Location mit einem durchdachten Raumkonzept für kleine, große und Mega-Events.