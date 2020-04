Jetzt mit zentralisierten Produktdaten Vollgas geben

Nur wenige Unternehmen schauen auf eine so lange und erfolgreiche Tradition zurück wie die Hermann Hartje KG. Das Großhandelsunternehmen für Fahrrad-, KFZ-, und Motorradprodukte löst ihr bestehendes PIM ab. Die PIM-Lösung eggheads Suite organisiert künftig die Datenvielfalt von rund 10.000 Produkten.

Das Unternehmen in Bewegung

Hartje ist im Fahrradbereich ein großer Name. Es gibt wohl kaum einen Fahrradhandel in Deutschland, der nicht irgendetwas von dem Traditionsunternehmen im niedersächsischen Hoya bezieht. Kerngebiet ist die Herstellung und der Vertrieb von Kompletträdern sowie die Distribution für viele namhafte Teile- und Zubehörmarken. ?Tradition in Bewegung? ist seit langem das Motto von Hartje, entsprechend dreht sich alles rund um das Thema Mobilität: Auch in den Bereichen Kfz, Werkstattausstattung sowie Motorrad- und Rollerteile bietet Hartje ein stetig wachsendes Sortiment. Mit rund 900 Mitarbeitern ist die Hermann Hartje KG in Deutschland, Österreich, Benelux und Dänemark aktiv. Die Produktvielfalt ist über mehrere Onlineplattformen verteilt. Es gibt zum Beispiel einen B2B Online Shop, Konfiguratoren für Fahrräder, eine eigene Warenwirtschaft und Datenanbindungen für Händler. Das ausgesprochene Ziel des Großhandelsunternehmens ist es aktuell, von einer Datenpflege in mehreren Systemen hinweg und zu einer zentralen Datenbank zu wechseln, von der aus die verschiedensten Vertriebskanäle bedient werden können.

Was fehlte Hartje?

Es mangelte an der Zentralisierung der Daten, Import- und Exportfunktionen, und der Möglichkeit zur Messung der Produktdatenqualität. Das bisher eingesetzte PIM-System stieß an seine Leistungsgrenzen, die Komplexität der zukünftigen Anforderungen konnten nicht mehr umfassend abgebildet werden. Das Unternehmen Hartje hat sich für einen Systemwechsel auf ein zukunftssicheres Product Information Management System entschieden.

Gemeinsam mit der Unterstützung eines Beratungshauses und eines umfassenden Anforderungskataloges hat das Unternehmen Hartje eine Lösung gesucht, welche die gewünschte Flexibilität in der Datenmodellierung für die zukünftigen Anforderungen aufweist. Die eggheads Suite bringt hier sowohl die idealen Voraussetzungen für die Umsetzung der technischen Funktionalitäten mit als auch die Basis für die zukünftigen Anforderungen.

Und das Ergebnis?

Die Standardsoftware ist durch die Anforderungen und Erfahrungen der unterschiedlichsten Branchen hoch flexibel und individuell anpassbar. Von der gewünschten Zentralisierung der Produkt- und Mediendaten, der Übersetzung in mehrere Sprachen bis hin zur automatisierten Verteilung von Produktinformationen in die verschiedenen Verkaufskanäle, werden alle Prozesse in einem einzigen System abgebildet. Die Daten werden ohne manuellen Aufwand automatisiert in der richtigen Qualität direkt an den eigenen B2B-Shop, an die Konfiguratoren für Fahrräder und Schaltungen und Händler verteilt. Zur Messung und Sicherstellung der Produktdatenqualität kommt das Datenqualitätsmanagement der eggheads Suite zum Einsatz. Die Anbindung an Drittsysteme ist problemlos durch die Im- und Exportfunktionalitäten möglich. Klassifikationen nach Branchen-standards wie BMEcat oder eCl@ss werden im Standard der eggheads Suite unterstützt. Ein einfaches Mapping der Produktdaten auf die jeweiligen Klassifikationen ermöglicht einen effizienteren Datentransfer. Im Ganzen minimieren sich die Aufwände, weniger Kosten entstehen, die Flexibilität und Qualität erhöhen sich und somit wird der Zielgruppe hochwertiger und relevanter Content geliefert.

?Wir haben uns intensiv mit den Anforderungen an ein zentrales System zur Produktdatenpflege und -organisation sowie zur effizienten Bestückung unserer Vertriebskanäle beschäftigt. Für uns war es wichtig ein System zu finden, das unsere Anforderungen erfüllen kann und flexibel anpassbar ist. Nach einer intensiven Evaluierungsphase haben wir uns für das Product Information Management-System eggheads Suite von eggheads entschieden. Unsere Prozesse sollen mit dem Einsatz der eggheads Suite möglichst umfassend, standardisiert und in höchster Qualität automatisiert werden.? Zitat: Matthias Jacob, Leiter IT & Prozessmanagement der Hermann Hartje KG

?Wir sind sehr stolz, das Traditionsunternehmen Hermann Hartje KG auf ihrem innovativen und zukunfts-orientierten Weg als modernes Dienstleistungsunternehmen zu begleiten. Mit eggheads Suite haben wir genau ins Schwarze getroffen! Wir konnten während der Präsentation und Diskussion Vertrauen aufbauen und mit den Funktionalitäten der eggheads Suite den Vorstellungen und Wünschen von Hartje gerecht werden. Wir freuen uns sehr auf eine zukunftsorientierte partnerschaftliche Zusammenarbeit und einen guten Austausch mit unserem Kunden in den kommenden Jahren.? Zitat: Claus Vöhringer, Senior Sales Manager der eggheads GmbH

Über die HERMANN HARTJE KG:

Das seit 1895 bestehende Familienunternehmen ist eines der führenden Großhandelshäuser des Zweiradhandels in ganz Deutschland, Österreich und Benelux. Dank ganzer 16 Fahrradmarken bietet HARTJE eine beispiellose Produktdichte aus einer Hand. Zur eigenen Fahrrad- und Laufrad-Produktion gesellt sich ein Fahrradteile-Vollsortiment mit diversen internationalen Premiummarken im Exklusivvertrieb. Auch die Top-Beratung durch den umfangreichen Außendienst, die bundesweite Auslieferung mit eigenen Fahrzeugen, der herausragende Service und eigene Schulungsreihen sind Teil der HARTJE Firmenphilosophie, den Handel jederzeit bestmöglich zu unterstützen.

eggheads ist mit der eggheads Suite einer der führenden Anbieter von Standardsoftware im Bereich Product Information Management (PIM) und Master Data Management (MDM). Vom mehrsprachigem Stammdaten-, über Medien Management, Übersetzungen bis hin zur Katalogproduktion und der Datenverteilung an die verschiedenen Touchpoints werden alle Prozesse durchgängig in einem System unterstützt. Somit können die Anwender der eggheads Suite ihre Produkte effizient in Apps, Webshops oder Katalogen präsentieren und vertreiben. Genauso wichtig wie eine exzellente Software ist den rund 80 eggheads die Beratung und Begleitung ihrer Kunden. Die Zusammenarbeit beginnt lange vor der eigentlichen Implementierung mit der strategischen Beratung zur Prozessoptimierung und wird auch nach Projektimplementierung weiter fortgeführt.