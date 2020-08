Jetzt neu: Die Online-Ausbildung zum zertifizierten Positionierungs-Professional

Warum sind manche Unternehmen erfolgreich und andere nicht? Einer der Gründe kann eine unzureichende Positionierung sein. Positionierung hat weltweit in vielen Unternehmen das alte Strategie-, Marketing- und Werbedenken radikal verändert. Viele Experten betrachten Positionierung heute als die Management-Strategie der Zukunft. Doch Unternehmer die sich um eine bessere Positionierung bemühen, haben oft Probleme mit der Beschaffung von nützlichen Informationen: Wie positioniert man ein Unternehmen richtig? Wie findet man interessante Marktnischen und klare Alleinstellungsmerkmale? Wie schafft man es, die Kunden von seinen Angeboten zu überzeugen? Dieses Wissen ist bisher nur wenigen Fachleuten bekannt. Deshalb wird das Thema Positionierung von Weiterbildungseinrichtungen, Universitäten oder Unternehmensberatungen meist nur als Randnotiz abgehandelt. Das Positionierungszentrum für die Wirtschaft macht es sich zur Aufgabe, diese Wissenslücke mit der eigens eingerichteten Positionierungs-Akademie zu schließen.

Unter der Leitung des Positionierungsexperten Peter Sawtschenko bietet die Akademie eine umfassende Ausbildung zum zertifizierten Positionierungs-Professional an. Interessenten können an dieser Ausbildung nun bequem von zuhause aus teilnehmen. Technische Voraussetzungen sind ein Rechner und eine stabile Internetverbindung. Dabei steht die praktische Entwicklung und Umsetzung von Positionierungsstrategien im Blickpunkt. Ziel der Ausbildung ist, dass jeder Teilnehmer seinem eigenen oder anderen Unternehmen helfen kann, eine bessere Positionierung im Wettbewerbsumfeld zu erreichen.

Die Ausbildung beruht auf den Prinzipien der Energie-Resonanz-Positionierung, die im Zuge der praktischen Positionierungsarbeit in über 100 Branchen entwickelt wurde. Sie ist weltweit die erste ganzheitliche Unternehmensstrategie. Ob Geschäftsidee, Zielgruppenauswahl, Ausrichtung der Angebote, Wachstum oder Kommunikation: Als konsequent marktorientiertes System beeinflusst die Energie-Resonanz-Positionierung alle strategischen Entscheidungen. Besonders in Krisen wird diese Methode als eines der schnellsten und effektivsten Strategien angesehen, um neue Energiequellen im Markt zu finden und das Überleben des Unternehmens zu sichern.

In der Positionierungs-Akademie erwerben die Teilnehmer die nötige Handlungskompetenz, um eine Firma, ein Produkt oder Dienstleistung erfolgreich am Markt zu positionieren. Der Schwerpunkt der Ausbildung sind marktorientierte Positionierungsstrategien. Die Ausbildung zum zertifizierten Positionierungs-Professional eröffnet dabei neue Perspektiven:

An realen Fällen aus der Praxis erarbeiten alle Teilnehmer Schritt für Schritt jeden einzelnen Positionierungsbaustein. Dabei lernen sie wie sie die Tiefen und Potenziale der einzelnen Phasen zu moderieren und zu lenken. Sie lernen, wie die erarbeiteten Alleinstellungspotenziale gemeinsam mit dem ausgesuchten Unternehmen bis zur Marktdurchdringung in die Praxis umzusetzen sind. Sämtliche Bausteine, Handlungsanleitungen, Arbeitsvorlagen und Checklisten für die professionelle Umsetzung einer Positionierungsstrategie werden vermittelt. Auf diese Weise sollten die Teilnehmer das nötige Wissen gewinnen, um auch scheinbar ausweglosen Krisenfälle erfolgreich zu lösen. Dabei werden auch die theoretischen Hintergründe der einzelnen Positionierungs-Bausteine erarbeitet. In diesem Prozess werden bedarfs- und zielgruppenorientierte Geschäftsideen, Produkte und Dienstleistungen entwickelt. Zertifizierte Positionierungs-Professionals sollen auf diese Weise auf allen Herausforderungen vorbereitet sein, die in der Praxis eines Positionierungsprozesses auftauchen können.