Jetzt neu erschienen – CAR-SPECIAL? V.27

PKW, Transporter, Nutzfahrzeuge, LKW, Busse, Bahnen, Anhänger, Wohnmobile, Motorräder, Boote und sogar Cargo-Bikes ? die umfassende Datenbank ?CAR-SPECIAL?? von creativ collection bietet für all diese Fortbewegungsmittel maßstabsgetreue Zeichnungen an. Jeder Betrieb der professionelle Folierungen von Fahrzeugen anbietet, findet hier die richtige Fahrzeugvorlage zur gestalterischen und technischen Vorbereitung.Unabhängig davon ob ein Fahrzeug veredelt oder gestylt werden soll, bieten die Fahrzeugzeichnungen von creativ collection die perfekte Grundlage dafür. Im Handumdrehen lässt sich abschätzen, wie die Rollenbreite der Folien bestmöglich genutzt werden kann und wieviel Material benötigt wird. Die Fahrzeugvorlagen sind also auch von kalkulatorischer Bedeutung für den Folierungsbetrieb.Jede maßstäbliche Zeichnung zeigt die Größe und Proportion des Fahrzeuges und gibt damit den gestalterischen Rahmen vor.Der präzise Aufbau der Daten sorgt im weiteren Workflow für einen reibungslosen Arbeitsprozesses.Präsentation von Fahrzeugdesigns, leicht gemachtcreativ collection sorgt für ständige Aktualisierungen, zeichnet neue Fahrzeuge und stellt diese in der CAR-SPECIAL-Cloud zum Download für Abonnenten oder für den Einzelkauf bereit. Daneben stehen zusätzlich für Abonnenten kostenlose verkaufsfördernde Tools für Werbetechniker, Car Wrapper, Folierer, Licht- und Schildreklamehersteller, etc zur Verfügung.Beispielsweise das Präsentations-Tool CAR-3D: Hier lässt sich eine Fahrzeuggestaltung auf Basis der cc-Fahrzeug-Zeichnungen hochladen und so den Kunden präsentieren ? ohne Softwarekenntnisse wohl gemerkt. Professionelle Features, wie der Upload des eigenen Logos, Einfügen von Hintergrundfotos oder 3D-Umgebungen perfektionieren diese moderne Darstellungsform. Fertige Präsentationen können als Link an Kunden verschickt werden und wirken natürlich beeindruckend.Das neue CAR-SPECIAL V.27 mit 900-seitigem Handbuch und DVDs ist im September 2020 erschienen.CAR-SPECIAL? ist ein Produkt der creativ collection Verlag GmbH. Mit der zeitnahen Bereitstellung neuester Fahrzeugdaten erfüllt CAR-SPECIAL? die professionellen Bedürfnisse der Werbe- und Beschriftungsbranche. creativ collection? bietet seinen Kunden somit langfristig Sicherheit durch ständige Aktualisierung und Erweiterung.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auch über unsere Presseseite: https://www.ccvision.de/de/presse/