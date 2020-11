Jetzt neu: SPAX BIM Portal powered by CADENAS bietet CAD Daten von Schrauben

Bei SPAX International verbinden sich Handwerk und High-Tech. Entwicklungsingenieure, Werkzeugbau und Fertigung arbeiten perfekt zusammen, um ein Markenprodukt höchster Qualität Made in Germany zu bieten: Die SPAX Holzschraube, von der täglich bis zu 50 Millionen Stück in Ennepetal hergestellt werden. Der patentierte SPAX Wellenschliff auf dem direkt in der Schraubenspitze beginnenden Gewinde, ermöglicht in den meisten Hölzern eine Verschraubung ohne Vorbohren. Diesen hohen Qualitätsanspruch stellt SPAX International auch an die BIM & CAD Daten seiner Produkte und setzt dabei auf den Augsburger Softwarehersteller CADENAS: Auf dem neuen?SPAX BIM Portal?stehen ab sofort sämtliche BIM-relevanten Daten aus dem SPAX Schrauben- und Befestigungssortiment zum kostenlosen Download zur Verfügung.

2D & 3D Daten von SPAX Schrauben in diversen Datenformaten optimieren Planungsprozess

Die BIM Daten werden auf dem SPAX Portal in drei unterschiedlichen Detaillierungsgraden (LODs) zur Verfügung gestellt und können in nahezu 100 verschiedenen 3D und 2D CAD Dateiformaten nach Bedarf heruntergeladen werden. ?Damit stellen wir sicher, dass sämtliche Planungsbeteiligten alle wichtigen Informationen jederzeit stets aktuell zur Verfügung stehen und alle Verantwortlichen eines Projektes auf dem gleichen Wissensstand sind?, so Christoph Hessel, Produktmanager bei SPAX International. ?Darüber hinaus wird durch den verbesserten Datenabgleich die Produktivität des Planungsprozesses hinsichtlich der Kosten, Termintreue und der Qualität gesteigert.?

Alle für den Holzbau relevanten Schrauben und Abmessungen im SPAX BIM PortalIm neuen SPAX BIM Portal lassen sich alle Angaben hinsichtlich der statischen

Parameter der Schrauben, aber auch zu den SPAX-typischen Merkmalen zu Antrieb, Oberfläche, Gewinde- und Kopfform oder Spitze finden. Kommen mehrere Produkte infrage, lassen dieses sich per Mausklick über einen Teilevergleich gegenüberstellen. Aus den Angaben der gewählten Schrauben können Nutzer sowohl ein CAD Modell als auch ein PDF-Datenblatt generieren. Das BIM-Portal stellt damit sicher, dass Kunden die gewohnte SPAX Qualität auch in digitaler Form erhalten.

Das SPAX BIM Portal steht zur Verfügung unter:?http://spax.partcommunity.com

?