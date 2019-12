Jetzt reinschauen: Caseking präsentiert die PC-Hardware-Highlights des Jahres 2019 und wünscht vorab einen guten Rutsch!

It–s the final countdown: Die letzten Tage des Jahres 2019 brechen an und wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Treue und Unterstützung im fast vergangenen Jahr. Nach aufregenden Wochen mit verlockenden Winter-Sonderangeboten, Adventskalender-Gewinnspielen und natürlich genialen Weihnachtsgeschenken ist es nun Zeit, einen besinnlichen letzten Blick auf die absoluten Highlights des Jahres 2019 zu werfen. Ab Freitag, den 27.12.2019 erscheint deshalb jeden Tag ein neuer lesenswerter Artikel zu unseren Hardware-Höhepunkten im Caseking-Blog. Wir freuen uns auf das Jahr 2020 und wünschen allen Caseking-Kunden einen guten Rutsch. See you on the other side!

Den Anfang unserer Highlight-Woche macht ein Resümee der besten Upgrades für Gaming-Systeme. Mit dabei sind natürlich die beliebten noblechairs Gaming-Stühle, insbesondere die schicken Black Editions der HERO, ICON und EPIC-Serien. Außerdem empfehlen wir unter anderem höhenverstellbare Gaming-Tische von Nitro Concepts, Intels neues Spitzenmodell Core i9-9900KS, die äußerst populäre mechanische Tastatur Ducky ONE 2 Mini, die neue HTC Vive Cosmos Virtual Reality-Brille, In-Ear-Kopfhörer von Hörluchs sowie Premium-Headsets von Audio Technica.

Die Caseking-Highlights 2019 im Überblick:

– Upgrades für dein System:

Das beste Zubehör und Drumherum gibt deinem bestehenden Setup den letzten Schliff

– Das schnellste Gaming Gear:

Peripherie für Profi-Gamer sowie schnelle Hardware für maximale FPS und niedrige Latenzen

– Ein neues Gehäuse für alle Fälle:

Herausragende PC-Cases in verschiedenen Größen für jeden Anwendungsbereich

– Mehr Power für dein System:

Die zuverlässigsten Netzteile spenden deinem System noch viele Jahre effizient Energie

– Je Kühler desto besser:

Optimale Kühlung garantiert, dass Gaming-PCs auch im Sommer nicht die Puste ausgeht

– Mehr Kapazität:

RAM, HDD, SSD – Es kommt nicht nur auf die Größe an, sondern auch auf die Geschwindigkeit

– Ein Traum in RGB:

Eine schöne RGB-LED-Optik reizt so manchen Gamer, denn das Auge zockt schließlich mit

Über die in den nächsten Tagen kommenden Beiträge möchten wir noch nicht zu viele Details verraten und geben hier nur einen kurzen Ausblick. Neben den fantastischen und allseits für Erstaunen sorgenden AMD Ryzen 3000-Prozessoren begeisterten uns und unsere Kunden vor allem die Endgame Gear XM1 und Glorious PC Gaming Race Gaming-Mäuse, während im Bereich PC-Gehäuse besonders PCI-Express-Riser gefragt waren und zwei geräumige und bestens ausgestattete Vertreter von Lian Li und Phanteks am meisten punkten konnten.

Bei M.2-SSDs mit NVMe gab es dieses Jahr die ersten Produkte mit PCI-Express-4.0-Unterstützung und extremen hohen Übertragungsraten zu bewundern. DDR4-Arbeitsspeicher konnte immer höhere Taktregionen erklimmen und war dank günstiger Preise ausgesprochen gönnbar. Zu guter Letzt stand auch das Jahr 2019 ganz im Zeichen farbenfroher RGB-LED-Beleuchtung, die viele PC-Gamer ungebrochen in ihren Bann zieht und deshalb auf Seiten der Produkthersteller beeindruckende visuelle Innovationen hervorbrachte. Also dann, es lohnt sich, reinzuschauen!

Die täglich neuen Highlights 2019 gibt es vom 27. Dezember bis 02. Januar in unserem Blog: https://www.caseking.de/highlights2019

