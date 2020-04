Jetzt unbedingt auf Windows 10 aufrüsten!

Seit dem 14. Januar 2020 hat Windows den Support für Windows 7 Sicherheitsupdates eingestellt, so dass die potenzielle Gefahr besteht, dass über das globale Netzwerk unbefugter Zugriff auf sensible, firmeninterne Daten erfolgen kann. Um sich dagegen zu schützen, bietet die Firma Telemeter Electronic ein zu Windows 10 passendes Update für die nachfolgenden Oszilloskop-Modellreihen: WaveSurfer 510, HDO4000(A), HDO6000(A), HDO8000(A), MDA800(A), HDO9000, WaveRunner 6 Zi, WaveRunner 8000, WavePro 7 Zi-A, SDA 7 Zi-A, WaveMaster 8 Zi-A (-B), SDA 8 Zi-A (-B), LabMaster MCM(A). Da Messgeräte keine reinen PCs sind, kann ein einfaches Upgrade auf Windows 10 das Instrument durch fehlende Treiber, unbekannte Verweise, BIOS Umstellungen, etc. funktionsunfähig machen. Bei einem von Telemeter Electronic durchgeführtem Upgrade, welches die Messgeräte an Windows 10 anpasst, wird unter anderem eine neue Festplatte (SSD) eingebaut. Die bisherige Festplatte mit seinen Daten erhält der Kunde zurück. Ein BIOS Update wird vorgenommen, gegebenfalls das Motherboard getauscht (je nach Modell) und eine komplette Kalibrierung, falls erforderlich mit Justierung der Kanäle, durchgeführt. Hinzu kommt die spezielle Lizenz für Windows 10 Oszilloskope, die nur an die Messgerätehersteller ausgegeben wird.Software-Optionen einfach nachrüsten. Ein Windows 10 Update wäre ein idealer Zeitpunkt, um weitere Software Optionen einfach und günstig von Telemeter Electronic auf ein Oszilloskop installieren zu lassen.

Weitere Informationen, Beratung und Verkauf durch Telemeter Electronic GmbH.

