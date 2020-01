Jetzt Windows 7 günstig in Windows 10 tauschen!

Windows 7 Professional Lizenzen stehen im Mittelpunkt der jährlichen Umtausch-Aktion des Gebrauchtsoftware-Spezialisten U-S-C aus München. ?Seit dem offiziellen Ende des Supports für Windows 7 Lizenzen stehen viele Unternehmen momentan vor der Entscheidung, Extended Security Updates (ESU) pro Lizenz teuer zuzukaufen oder gleich auf neuere Lizenzen, beispielsweise Windows 10, umzusteigen?, erklärt U-S-C Geschäftsführer Peter Reiner. U-S-C tauscht daher bis Ende März alte, gebrauchte Windows 7 Professional Lizenzen günstig gegen neue Windows 10 Professional Lizenzen. Das Angebot gilt ab 50 Lizenzen.

?Vermutlich ist unsere Umtauschaktion aktuell die günstigste Möglichkeit, Windows 10 Professional auditsicher zu erwerben?, betont U-S-C Geschäftsführer Walter Lang, ?wir beraten unsere Kunden sehr genau, kaufen ihre alten Windows 7 Professional Lizenzen gemäß aktuell geltender Microsoft Lizenzbestimmungen auf und verrechnen diese dann direkt mit neuen Windows 10 Professional Lizenzen. Unsere Kunden sind danach unschlagbar günstig auditsicher und mit dem bestmöglichen Sicherheit-Support aufgestellt.?

Der Umtausch-Service gilt auch für gebrauchte Volumenlizenzen sowie gebrauchte Server- oder Office-Lizenzen. ?Wer größere Mengen älterer Lizenzen abzugeben hat, sollte sich in jedem Fall mit uns in Verbindung setzen?, so die U-S-C Geschäftsführung, ?es lohnt sich immer.?

Übrigens: Wer trotz der Umtauschmöglichkeit lieber bei Windows 7 Professional oder Windows 7 Enterprise bleiben will, kann über U-S-C auch den ESU-Support dazu buchen. Dieser Support muss pro Jahr und Lizenz erworben werden.

Die U-S-C GmbH mit Sitz in München ist seit über 15 Jahren Spezialist für den Handel mit gebrauchter und neuer Software. Zum Kerngeschäft gehört neben einem Online-Web-Shop die unabhängige SAM-Beratung. Als Gebrauchtsoftware-Händler kauft, verkauft und tauscht U-S-C gebrauchte Produkte EuGH- und BGH-konform. Außerdem ist U-S-C freier Lizenzgutachter und führt – als Experte für Microsoft, VMware, Adobe und Citrix – Lizenz-Audit-Vorbereitungen, Software Asset Management (SAM) und alle Hersteller übergreifende Lizenz-Workshops durch. Weitere Informationen unter www.u-s-c.de.

