Jetzt zugreifen: Neues Object Pascal E-Book von Marco Cantú

Das neu aktualisierte 500-seitige Object Pascal E-Book steht ab sofort kostenfrei zur Verfügung. Es handelt sich um eine nahezu vollständige Dokumentation der modernen Programmiersprache Object Pascal. Marco Cantú ist Delphi Senior Product Manager und Autor der meistverkauften Bücher zu Delphi und Object Pascal. Object Pascal ist eine Sammelbezeichnung für mehrere, teilweise kompatible Derivate, der ursprünglichen Programmiersprache Pascal. Diese wurde um objektorientierte Paradigmen und weitere moderne Sprachmerkmale erweitert. Delphi ist die bekannteste Variante und die Programmiersprache der gleichnamigen Entwicklungsumgebung Delphi aus dem Hause Embarcadero.

Das E-Book von Marco Cantú eignet sich sowohl für bereits erfahrene als auch für Neueinsteiger in Object Pascal. Im Buch findet man umfangreiche Ausführungen u.a. zu den folgenden Themen:

Variablen und Datentypen

Prozeduren und Funktionen

Arrays, Datensätze und String-Verarbeitung

Objekte, Vererbung, Eigenschaften und Ereignisse

Schnittstellen und Klassen

Anonyme Methoden

Behandeln von Ausnahmen

Generische Datentypen.

Das E-Book steht allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung. Nach einer Registrierung unter https://lp.embarcadero.com/Object-Pascal-Handbook-2021?utm_medium=press kann es heruntergeladen werden. Direkt einsteigen und loslegen kann man mit der kostenfreien Testversion von Delphi bzw. der Community Edition für Lern- und Ausbildungszwecke bzw. den eingeschränkt kommerziellen Einsatz. Diese erhält man von https://www.embarcadero.com/de/products/rad-studio/start-for-free. Man kann sich auf der Webseite umfassend über die enthaltenen Features informieren.

Über Embarcadero Technologies

Embarcadero bietet seit über 20 Jahren ein Set an innovativen Werkzeugen für Software-Entwickler. Mit den preisgekrönten Produkten Delphi?, C++Builder?, RAD Studio? und InterBase? hilft Emarcadero Entwicklern, deren Produktivität zu steigern, die Software-Qualität zu erhöhen, die Anwendungsleistung zu verbessern und die Kosten zum Time to Market drastisch zu reduzieren. Mit den nativen Treibern für Mobile Entwicklung ist Embarcadero einzigartig für die Erstellung von gerätenahen plattformübergreifenden Software-Anwendungen am Markt positioniert.

Über 90 der Fortune 100 Unternehmen und eine aktive Gemeinschaft von mehr als drei Million Benutzern weltweit vertrauen auf die preisgekrönten Produkte von Embarcadero, um Kosten zu optimieren und die Entwicklung und Innovation zu beschleunigen. Embarcadero wurde 1993 gegründet, wurde 2016 von Idera mit Hauptsitz in Houston Texas übernommen und ist mit zahlreichen Büros weltweit vertreten.

Weitere Informationen: www.embarcadero.com