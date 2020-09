JOBOO!? bringt frischen Wind in den Online-Stellen-Dschungel

Arbeit, Kinderbetreuung, Studium, Fortbildung – Heutzutage alles unter einen Hut zu bringen, stellt uns häufig vor eine große Herausforderung.JOBOO!? bietet die einzigartige Möglichkeit, die gewünschten Arbeitszeiten schon bei der Suche als Kriterium anzugeben, denn auch viele Branchen suchen nur für bestimmte Zeitfenster Personal. So können beispielsweise Mütter und Väter dann arbeiten, wenn sie ihre Kinder sicher untergebracht haben oder Studierende ihre Arbeitszeit um die Vorlesungen herum planen. Senioren könnten mit einer stundenweisen Beschäftigung etwas dazu verdienen oder ein Kurzarbeiter einen passenden Zweitjob finden.

Wer einen Vollzeit-, Teilzeit- oder Minijob sucht, registriert sich kostenlos auf www.Joboo.de und legt ein Bewerber-Profil an. Dann nur noch die Postleitzahl und den gewünschten Umkreis eingeben, sowie das Zeitfenster, in dem gearbeitet werden soll. JOBOO!? zeigt im Anschluss sofort eine Ergebnisliste aller Firmen an, die zu diesen Zeiten Personal mit der angebotenen beruflichen Qualifikation suchen und bietet die Möglichkeit des Sofortkontakts, um eventuell noch fehlende Informationen auszutauschen, Fragen zu klären oder ein Vorstellungsgespräch zu vereinbaren.

Auch Firmen, die z.B. schnell auf neues Personal angewiesen sind und keine Zeit für wochenlange Recruiting-Prozesse haben, profitieren von der sofortigen Ergebnispräsentation geeigneter Bewerber und der Einbeziehung des Zeitfaktors bei der Suche.

JOBOO!? ist die ersten vier Wochen für Firmen kostenlos und überzeugt auch danach mit einem unschlagbare Preis von nur max. 14,95 Euro pro Monat, welcher unter anderem die Schaltung beliebig vieler Stellenanzeigen beinhaltet, sowie der aktiven Suche in zurzeit fast 100.000 Bewerberprofilen.

JOBOO! ist die Weiterentwicklung der Online-Jobbörse GO-GASTRO!, die erfolgreich, als Marktführer, Job-Suchende und Arbeitgeber in der Hotellerie & Gastronomie zusammenführte.

Hier finden Sie Fotos und Video-Material:

https://www.joboo.de/de/bildmaterial

Gerne steht Ihnen der CEO Ingo Endemann für ein Interview zur Verfügung!