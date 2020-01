Jobs / Karriere bei 7thSENSE

Wir sind auch dieses Jahr wieder als Aussteller auf der Binea – Bildungsmesse Neckar-Alb mit einem Stand vertreten und laden Interessierte und Bewerber/innen ein uns am 07.02. und 08.02.2020 auf der Job- und Ausbildungsmesse zu besuchen und mit uns über eine Karriere bei 7thSENSE zu sprechen.

WE ARE HIRING – JOIN OUR TEAM!

Im E-Commerce Umfeld suchen wir Verstärkung im Bereich Konzeption, Projektmanagement, Programmierung und Webentwicklung. Dabei gibt es unterschiedlichste Einstiegslevel – von Ausbildung, über Trainee bis hin zu Junior und Senior. Spannende Projekte von internationalen Kunden / Marken in einem sehr guten Arbeitsumfeld – das und vieles mehr dürfen neue Kollegen und Kolleginnen erwarten. Wir freuen uns auf viele Besucher/innen, Bewerber/innen, neue Kollegen/innen und gute Gespräche!

Weitere Informationen unter: binea.de/fuer_besucher/ausstellerliste/7thsense-gmbh und unter www.7thsense.de/kontakt/karriere.html

WO: Stadthalle Reutlingen (Stand 3.19)

WANN: Freitag, 07. Februar (9.00 ? 17.00 Uhr) und Samstag, 08. Februar 2020 (9.00 ? 16.00 Uhr)

FÜR WEN: Auszubildende, PHP Entwickler (Junior und Senior Level), eCommerce Project manager(Junior und Senior Level), Trainees und Quereinsteiger

JOBS: Web Developer, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Programmierer, uvm.