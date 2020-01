Jörg Meuthen und Tino Chrupalla: 27. Januar – der NS-Opfer gedenken, Rechtsstaat und Demokratie entschlossen verteidigen

Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

erklären die AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen und Tino Chrupalla:

“Die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau jährt sich am 27. Januar 2020 zum 75.

Mal. Auschwitz steht wie kein anderer Ort für den Holocaust, den industriellen

Massenmord an den europäischen Juden, begangen durch die Nationalsozialisten. Am

27. Januar gedenken wir aller Menschen, die durch das verbrecherische NS-Regime

ermordet wurden. Ihr Leid darf niemals vergessen werden. Die Lebenden mahnt

dieser Tag auch, zivilisatorische Errungenschaften wie Rechtsstaatlichkeit und

eine freiheitliche Demokratie gegen alle Feinde entschlossen zu verteidigen.”

