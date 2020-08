Johnson Controls unterstützt die Eindämmung der COVID-19-Pandemie durch ein Erkennungssystem für Körpertemperaturen

Johnson Controls, führendes Unternehmen bei der Gestaltung intelligenter und nachhaltiger Gebäude und der Schaffung sicherer, vernetzter und widerstandsfähiger Einrichtungen im Rahmen der Corona-Pandemie, führt das Erkennungssystem Tyco Illustra Pro Thermal EST zur kontaktlosen Messung von Körpertemperaturen ein.

Ein gesundes und sicheres Umfeld umfasst derzeit neben der Messung der Temperatur auch die Kontaktverfolgung, den reibungslosen Zutritt zu Gebäuden und die Einhaltung von Abstandsregeln.

Die jetzt vorgestellte hochpräzise Lösung ist ein weiteres Instrument für Gebäudeeigentümer und?-betreiber, um eigene Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Pandemie umzusetzen.

GEPRÜFTE UND SICHERE LÖSUNG

Das Herzstück der neuen Lösung bildet die Wärmebildkamera Tyco Illustra Pro Thermal EST, die ein schnelles Scanning mit einer Genauigkeit von ?0,2 ?C ermöglicht, die die von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) festgelegten Standards sogar übertrifft. Die integrierte, fortschrittliche Technologie zur mehrfachen Temperaturmessung im Gesicht mit schnellen Scanzeiten warnt die Bediener sofort vor einer erhöhten Hauttemperatur. Die Personen können zur Messung in Bewegung bleiben und müssen nicht anhalten, was dazu beiträgt, Gedränge zu vermeiden und Besuchern und Angestellten in Unternehmen, Schulen, Sport- oder Verkehrseinrichtungen ein kontaktloses Eintreten in das Gebäude zu ermöglichen.

?Die Corona-Pandemie ist eine Herausforderung für uns alle und für unsere Kunden in Europa?, sagt Roland Billeter, Vice President und General Manager Continental Europe Building Technologies & Solutions, Johnson Controls. ?Unser Unternehmen steht bei innovativen Lösungen für Gebäude in vorderster Linie, und wir sind bestrebt, ständig neue Technologien auf den Markt zu bringen, die bei der Bewältigung der Pandemie helfen können. Diese Kamera bietet zusätzliche Möglichkeiten, rasch und auf kontaktlose Weise eine Strategie zur Gewährleistung der Sicherheit von Menschen und Gebäuden umzusetzen.?

Die Lösung ist mit technischen Merkmalen ausgestattet, die für hohe Genauigkeit und eine schnelle Reaktionsmöglichkeit sorgen:

5-Megapixel-Farb-/Wärmebildkamera mit eingebauter, KI-fähiger Technologie zur mehrfachen Temperaturmessung im Gesicht. Die Temperatur der Stirn wird an mehreren Punkten gemessen, wodurch genauere Ergebnisse als bei einem Einzelscan des wärmsten Punkts möglich sind und Fehlalarm-Messwerte mit einer Genauigkeit von ?0,2 ?C reduziert werden, wenn die Kamera unter Einhaltung der korrekten Installations- und Betriebsanforderungen eingesetzt wird.

Schwarzkörper-Temperaturkalibrierungsgerät mit 24-monatigem Kalibrierungszertifikat für eine dauerhafte Genauigkeit

Anpassbare Echtzeit-Warnmeldungen zur lokalen oder Fernüberwachung über einen Browser oder kompatible Videomanagementsysteme

Integration mit anderen Sicherheitssystemen möglich, wie mit einer Zutrittskontrolllösung, die automatisch den weiteren Zutritt der Person verhindern kann.

Erhöhte Temperaturen, die durch das Erkennungssystem erfasst wurden, sollten mit sekundären Analysemethoden wie Fieberthermometern bestätigt werden. Temperaturmessungen sollten nicht allein oder primär zur Diagnose, Vorbeugung oder zum Ausschluss einer Diagnose des Coronavirus oder einer anderen Krankheit oder eines der Symptome, die sich aus dem Coronavirus ergeben, herangezogen werden. Die Erfassung der Körpertemperatur und deren Speicherung erfolgen in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen.

Für weitere Informationen besuchen Sie illustracameras.com.

Bei Johnson Controls gestalten wir die Umgebung, in der Menschen leben, arbeiten, lernen und sich erholen. Von der Optimierung der Gebäudeleistung bis zur Verbesserung der Sicherheit und des Komforts – wir halten unsere Versprechen an Kunden aus industrieller Fertigung, Gesundheitswesen, öffentlichem Sektor, Bildung und vielen anderen Branchen. Mit einem globalen Team von 105.000 Experten in mehr als 150 Ländern und über 130 Jahren Innovationskraft stehen wir als Antrieb hinter der Mission unserer Kunden. Unser führendes Portfolio an Gebäudetechnik und -lösungen umfasst einige der bekanntesten Namen der Branche, wie Tyco?, TOTAL?, YORK?, Metasys?, Sabroe?, Frick?, ZETTLER? und Sensormatic?. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.johnsoncontrols.de oder folgen Sie uns @johnsoncontrols auf Twitter.