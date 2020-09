JoomlaDay? Germany am 26.09.2020 ? Konferenz erstmalig online und kostenlos

Am 26.09.2020 findet der JoomlaDay? Germany bereits zum 13. Mal statt. In diesem Jahr wird die deutsche Joomla! Konferenz zum ersten Mal in digitaler Form und kostenfrei ausgerichtet. Die Veranstaltung beginnt um 9.00Uhr und endet um 18.30Uhr. Das Programm besteht aus 20 Vorträgen rund um das Content Management System Joomla!. Die drei parallel aktiven Streams werden auf dem Youtube Channel des Veranstalters J and Beyond e.V. übertragen. Im Anschluss wird der Community Award J!Otto für besondere Joomla-Webseiten verliehen.

Die ABAKUS Internet Marketing GmbH beiteiligt sich mit einem Fachvortrag zu Linkaufbau an dem Programm.

SEO OffPage Vortrag am 26.09.2020 um 15.00Uhr

Eingehende Links sind wichtig, um Websites in ihrer Relevanz in Suchmaschinen zu steigern. Passende Backlinks lassen sich durch strategische Handlungen und Fleißarbeit herbeiführen. Was Linkbuilding ist und warum Websitebetreibende dieser Disziplin ein Zeit-Kontinent widmen sollten, erklärt Anna Pianka (Abteilungsleiterin SEO OffPage bei ABAKUS Internet Marketing) beim JoomlaDay? 2020 am kommenden Samstag, dem 26.09.2020, um 15:00 Uhr.

Nach einer Einführung in SEO OffPage erfahren die Zuschauer, welche Möglichkeiten sie ohne SEO-Kenntnisse nutzen können, um passende Backlinks zu der eigenen Website herbeizuführen. Anschließend geht Anna Pianka darauf ein, worauf Fortgeschrittene achten, um mit SEO OffPage die Relevanz von Websites zu vordefinierten Begriffen zu steigern. Zur Backlinkanalyse wird das SEO Tool Center SEO DIVER vorgestellt.

ABAKUS Internet Marketing ist auf Joomla! SEO spezialisiert und unterstützt den JoomlaDay? in Deutschland dieses Jahr zusätzlich als Medien-Sponsor.

Die ABAKUS Internet Marketing GmbH bietet seit 2002 Suchmaschinenoptimierung an und ist als Spezialagentur zu SEO bekannt. Am Standort Hannover arbeitet unter der Geschäftsleitung von Kamillo Kluth ein engagiertes Team im Bereich SEO Consulting, SEO OffPage Umsetzung, Conversion-Optimierung und Content-Erstellung am Kundenerfolg. In SEO Seminaren der SEO Roadshow und anderen Veranstaltungen wird Fachwissen zu SEO professionell vermittelt.