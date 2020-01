Jorge Pons Vorberg neuer Geschäftsführer / CEO der Time&Security Division von Azkoyen

Jorge Pons Vorberg ist der neue Geschäftsführer / CEO für die Time & Security Division der AZKOYEN-Gruppe. In seiner Funktion ist er voll verantwortlich für die Geschäfte der primion Technology GmbH und OPERTIS in Deutschland, GET in Belgien und den Niederlanden, DIGITEK in Spanien sowie primion S.A.S in Frankreich, die alle zusammen die AZKOYEN Time & Security Division bilden.

Jorge Pons Vorberg ist seit sechs Jahren Geschäftsführer / CFO der Time & Security Division und hat bereits seit September interimistisch die Geschäfte des Geschäftsführers / CEO geführt. Im Namen des Verwaltungsrates von AZKOYEN und des Aufsichtsrates von primion informierte der Geschäftsführer der Gruppe, Eduardo Unzu: “Nach unserer einhelligen Meinung ist Jorge Pons Vorberg der beste Kandidat, um die Time & Security Division zu einem noch erfolgreicheren Unternehmen zu machen. Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass sein hohes persönliches Engagement und seine Vision für das Unternehmen es ihm ermöglichen werden, die Strategien voranzutreiben, die sich derzeit auf organisches Wachstum und die Verwaltung der bereits genehmigten umfangreichen Investitionen konzentrieren.?

Jorge Pons Vorberg selbst äußerte sich bei einer internen Ankündigung an die Mitarbeiter wie folgt: “Ich bin stolz und glücklich über diese Chance und stehe zu 100% hinter dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern. Gemeinsam wollen wir uns auf unsere Ziele konzentrieren und uns den Herausforderungen stellen: Für unsere Kunden automatisieren wir das Mitarbeiter-Management und die Sicherheitsprozesse und erhöhen damit deren Effizienz und Agilität, für unsere Aktionäre erreichen wir eine langfristige Rentabilität und für unsere Mitarbeiter schaffen wir ein dynamisches, herausforderndes und lohnendes Umfeld. Auf diese Weise können wir weiterwachsen, neue Marktanteile gewinnen und die Zukunft des Unternehmens sichern”.