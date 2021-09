Joschka Fischer zu Gast beim Campus Symposium 2021

2021 steht das Campus Symposium unter dem Thema „Verantwortung übernehmen – in Digitalisierung. Nachhaltigkeit. Mobilität.“ Das studentische Organisationsteam hat in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm mit vielen hochkarätigen Referenten zusammengestellt. Im Mittelpunkt steht Joschka Fischer, Vizekanzler a.D. und Außenminister a.D.

Das Campus Symposium ist bekannt für seine interessanten Referenten, die die Wirtschaftskonferenz mit ihren aktuellen Inhalten zu einem geschätzten Treffpunkt in der Region machen. 2021 wird die Erfolgsgeschichte der Wirtschaftskonferenz weitergeschrieben. Zum Thema „Verantwortung übernehmen – in Digitalisierung. Nachhaltigkeit. Mobilität.” haben sich bereits verschiedene Referenten angekündigt. Ein besonderes Highlight ist die Teilnahme von Joschka Fischer. Als ehemaliger Außenminister und Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland hat er über viele Jahre politische Verantwortung übernommen und kann das Thema mit seinen diversen Facetten beleuchten.

Darüber hinaus begrüßt das Organisationsteam u.a. Melanie Kubin-Hardewig (Vice President Group Sustainability Management, Deutsche Telekom AG), Sarah Wiener (Unternehmerin und Politikerin), sowie Dominik Piotet (CEO, UNIT.City).

„Wir freuen uns, dass wir ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen konnten mit vielen hochkarätigen Gästen – Joschka Fischer bildet dabei einen Höhepunkt. Die Zeltstadt wird wieder ein Platz der Begegnung sein, von dem neue Impulse ausgehen können”, sagt Maxie Strate, Geschäftsführerin des Campus Symposiums.

Das studentische Organisationsteam der International School of Management (ISM) freut sich auf zahlreiche Teilnehmende der Wirtschaftskonferenz am 18. und 19. November 2021.

Informationen zu den Referenten und dem Ticketverkauf finden sich auf der Website www.campus-symposium.com.

Hintergrundinformationen zum Campus Symposium:

Seit 2005 findet das Campus Symposium in Iserlohn statt und wird ausschließlich von Studierenden organisiert. Hier treffen sich alle zwei Jahre rund 1.000 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in der einzigartigen Atmosphäre einer 4.000qm großen Zeltstadt. Neben Vorträgen und Podiumsdiskussionen laden die hochkarätigen Referenten zur Diskussion über wichtige Themen ein.

Auch für den 18. und 19. November erwartet die Gäste beim Campus Symposium eine ganze Reihe von Visionen und Diskussionsstoff zum Thema „Verantwortung übernehmen – in Digitalisierung. Nachhaltigkeit. Mobilität.“

Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führenden privaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten und anwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehören Vollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie ab Herbst 2021 das Fernstudium. In Hochschulrankings schafft es die ISM mit hoher Lehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf die vordersten Plätze. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.