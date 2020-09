Joyn ab sofort auf PlayStation 4 verfügbar (FOTO)

Viele Nutzer*innen wünschten es sich: die Joyn App ist ab sofort auf PlayStation 4 verfügbar. Die Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment unterstreicht dabei den konsequenten Ansatz der Streaming-Plattform die Verfügbarkeit für Nutzer*innen stetig auszubauen und dabei auf Wünsche aus der Joyn Community einzugehen.

Constanze Gilles, Senior Vice President Partner & Business Development, Joyn: “Die Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment bringt Joyn nun auf die meistverkaufte Spielekonsole weltweit und damit in viele Wohn- und Jugendzimmer Deutschlands. Viele Besitzer nutzen ihre PlayStation als Multimedia-Zentrale, es ist also ideal, wenn sie darüber nun auch ihre Lieblingsinhalte von Joyn abrufen können. Für uns ist die Partnerschaft ein weiterer, wichtiger Meilenstein die Verfügbarkeit von Joyn auszubauen und somit stetiges Wachstum zu generieren.”

Die Joyn App ist zum Download auf PlayStation 4 in Deutschland verfügbar. Darüber hinaus können Joyn Nutzer*innen die App auf einer Vielzahl weiterer Plattformen nutzen: im Web, auf iOS- und Android-Geräten wie Smartphones und Tablets, Apple TV, Smart-TVs von Samsung, LG und Panasonic, dem Google Chromecast, sowie über Amazon Fire TV.

Über Sony Interactive Entertainment Anerkannt als weltweit führender Anbieter im Bereich der interaktiven und digitalen Unterhaltung, ist Sony Interactive Entertainment (SIE) verantwortlich für die Marke PlayStation? und die dazugehörige Familie an Produkten und Serviceleistungen. Seit der Einführung der ersten PlayStation 1994 in Japan entwickelt PlayStation bahnbrechende Innovationen auf dem Markt. Zur Familie der PlayStation-Produkte und -Services gehören PlayStation?4, PlayStation?VR, PlayStation?Store, PlayStation?Plus, PlayStation[TM]Video, PlayStation[TM]Music, PlayStation[TM]Now sowie die renommierten Softwaretitel der SIE Worldwide Studios. Mit dem Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, ist SIE eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sony Corporation mit globalen Funktionen und regionalen Zentralen in Kalifornien, London und Tokio.

Über Joyn Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit über 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte.

Pressekontakt:

Vanessa Frodl

Tel.: +49 175 181 5848

vanessa.frodl@joyn.de

Alexandra Fexer

Tel.: +49 151 2650 5261

alexandra.fexer@joyn.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134520/4713373

OTS: Joyn

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell