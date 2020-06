JTB Europe lanciert bahnbrechendes Paket virtueller Veranstaltungslösungen als Reaktion auf COVID-19

JTB Europe, Corporate Events und Travel hat mit dem Launch von GoLIVE, DIGITALK und DIGITEAM einen wichtigen Schritt in seinen virtuellen Kompetenzen angekündigt? Lösungen, die den Wandel von offline zu online nahtlos für Meetings, Konferenzen, Produkteinführungen und Veranstaltungen mit Tausenden von Delegierten ermöglichen.

Unternehmen unterschiedlicher Branchen sehen nach wie vor den Mehrwert darin, ihre Zielgruppen emotional zu binden , indem sie ihre realen Events online übertragen. Diese Entwicklung bahnbrechender virtueller Lösungen von JTB Europe, die jährlich mehr als 7.000 Veranstaltungen für ihre Kunden umsetzt, sieht die entscheidenden Merkmale von Offline-Events virtuell werden, welche den kontinuierlichen Aufbau von Geschäftsbeziehungen und -entwicklung.

Die GoLIVE-Plattformen sorgen dafür, dass ein Großteil der Interaktion in einem physischen Raum noch möglich ist. Es gibt spezielle Veranstaltungsräume zum Auswählen und Erkunden, wie Ausstellungshallen, Showrooms für Produkteinführungen und Theater für Preisverleihungen. Delegierte können sich durch

diese Räume frei bewegen und problemlos mit anderen interagieren. Alle Lösungen können eine große Anzahl von Teilnehmern bewältigen und detaillierte Analysen und Berichte über die Anwesenheit, Teilnahme und Interaktion von Delegierten bereitstellen.

In Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen ist die Fähigkeit, mit Kunden lebhaft und ansprechend zu interagieren, unabdingbar. Die Einführung neuer Produkte, die Präsentation von Dienstleistungen und die Sicherstellung, dass bestehende Partnerschaften weiterhin wirtschaftlich rentabel sind, sind von entscheidender Bedeutung ? virtuelle Veranstaltungen können die Umgebung bieten, um solche Möglichkeiten zu realisieren.

Eine Mega-Chat-Funktion erlaubt Fragen, Meinungsäußerungen und Benachrichtigungen, während die Gespräche weiterlaufen, in allen üblichen Netzwerken, die Sie bei einer Offline-Veranstaltung erwarten würden. Des Weiteren bietet er die Möglichkeit mit dem Referenten in Dialog zu treten.

DIGITALK wurde speziell für Gast-, Motivations- oder Keynote-Speaker mit vielen Möglichkeiten zum Dialog entwickelt. JTB Europe kann durch diese Dienstleistungen sicherzustellen, dass die beste Person für einen bestimmten Geschäftsbedarf verfügbar ist. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass es entscheidend ist, die Motivation der Mitarbeiter und deren Produktivität hochzuhalten, während Sie weiterhin aus dem Home Office arbeiten.

DIGITEAM ist ein virtuelles Entertainment- oder Teambuildingmodul. Die Teilnehmer lösen gemeinsam intellektuelle und kreative Aufgaben indem sie ihre unterschiedlichen Fähigkeiten einsetzen. Innovatives und aktivierendes Mitarbeiterengagement, ist die Voraussetzung für erfolgreiches Teambuilding, Verbesserung der Motivation und Steigerung der Produktivität.

Auch Firmenveranstaltungen bleiben virtuell möglich, wie Fernkochkurse, Yoga, Zumba und viele andere. JTB Europe, Corporate Events and Travel ist der festen Überzuegung, dass die gemeinsamen Erlebnisse zwischen Teams und Geschäftspartnern weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Veranstaltungsplanung spielen müssen.

Svetlana Bezrodnaya, Vice President und Head of MICE and Business Development von JTB Europe, sagte: “Die Covid-19 Pandemie hat Monate und manchmal jahrelange Planungen für Tagungen, Konferenzen und Ausstellungen fast über Nacht gekippt. Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, unseren Kunden virtuelle Veranstaltungslösungen zu liefern, um sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, ihre Zielgruppe wie immer zu begeistern und emotional zu binden . Auf diese Weise ermöglichen wir unseren Kunden, anspruchsvollere und flexiblere Lösungen zu nutzen, um mit ihren Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten und anderen Stakeholdern auf neue und innovativen Wegen zu kommunizieren.

“Ihr Unternehmen muss weiterhin Geschäfte machen. Es gab wohl noch nie einen wichtigeren Zeitpunkt, um Ihre Botschaft zu kommunizieren, mit den Kunden zu verbinden, neue und aufregende Produkte zu lancieren und Mitarbeiter zu motivieren.

“Durch den Einsatz eines virtuellen Hosts, Quiz, Online-Spiele, Live-Kommentar und Chat-Feeds können GoLIVE, DIGITALK und DIGITEAM viele der Innovationen und die Kreativität von Offline-Konferenzen

verkörpern. Ein Verständnis für Ihre Zielgruppe und welche Lösungen für sie praktisch am besten funktionieren würden, ist einer der wichtigsten Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten. Wir erkennen diese Notwendigkeit an und arbeiten mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass Ihre Konferenz oder Veranstaltung so personalisiert wie möglich ist.”

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter events@jtbeurope.com