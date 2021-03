JTL Agentur Schweiz – eBakery weitet Angebot aus

E-Commerce wird immer komplexer und vielschichtiger. Um die Herausforderungen der Digitalisierung bestmöglich zu meistern, sind Onlinehändler zunehmend auf externe Expertise angewiesen. E-Commerce-Agenturen haben sich auf spezifische Anbieter von Shopsoftware, ERP- oder CMS-Lösungen spezialisiert, um ihren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Mit steigenden Herausforderungen und komplexer-werdenden Märkten, steigen auch die Ansprüche, die Agenturen erfüllen müssen. Neben Erfahrungswerten und technischem Know-how, gilt es vor allem auch immer am Puls der Zeit zu bleiben, um aktuelle Trends und Entwicklungen nicht zu verpassen.

Shopsoftware für Unternehmen jeglicher Größe und Branche

Mehr als 20.000 Kunden nutzen JTL im deutschsprachigen Raum, was JTL zu einem der führenden Anbieter von Software für den Onlinehandel macht. Neben der kostenlosen Warenwirtschft JTL-Wawi stellt das Unternehmen Onlinehändlern auch den JTL-Shop zur Verfügung. Zahlreiche Schnittstellen ermöglichen das Integrieren von unterschiedlichen Erweiterungen, wodurch sich der Shop genau an die Bedürfnisse des jeweiligen Händlers anpassen lässt. Durch die einfache Skalierbarkeit können sowohl kleine und mittlere, als auch große Unternehmen JTL nutzen. Die E-Commerce-Agentur eBakery ist offizieller Servicepartner von JTL und somit als JTL Agentur auch in der Schweiz in der Lage, Kunden ganzheitlich in allen Bereichen des Onlinehandels zu unterstützen.

Oft unterschätzt: E-Commerce in der Schweiz

Die Schweiz stellt aus diversen Gründen, trotz seiner im Vergleich zu anderen Ländern geringen Größe und Einwohnerzahl, einen sehr lukrativen Markt für Onlinehändler dar. Zum einen verfügen die Schweizer im internationalen Vergleich mit über die höchsten Einkommen, zudem ist die Landeswährung, der Schweizer Franken, vor allem in Bezug auf den Euro eine sehr starke Währung. Auch die Kaufkraft der Schweizer ist wesentlich höher, als in anderen europäischen Ländern. Für Onlinehändler ergibt sich daraus, dass sich potenzielle Kunden in der Schweiz die jeweiligen Produkte besser leisten können, als potenzielle Kunden auf anderen Märkten. Da immer mehr Händler dieses enorme Potenzial erkannt haben und die Schweiz als zusätzlichen Absatzmarkt nutzen, ist auch ein entsprechender Bedarf entstanden, Shops und Webseiten speziell an den Schweizer Markt anzupassen.

Neben Preis- und buchhalterischen Aspekten die aufgrund der unterschiedlichen Währungen ergeben, müssen auch zahlreiche weitere Faktoren berücksichtigt werden, wenn es darum geht, sich optimal auf dem Schweizer Markt zu positionieren. Diesen Bedarf hat eBakery als JTL Agentur früh erkannt und hilft seinen Kunden nun auch verstärkt explizit dabei, auf dem Schweizer Markt Fuß zufassen.

Fazit

Um möglichst effektiv im Onlinehandel zu verkaufen, ist es wichtig, sowohl seine Zielgruppe, als auch die jeweiligen Absatzmärkte genau zu kennen. Nur so kann die Strategie entsprechend angepasst und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Gerade wenn neue Märkte erschlossen werden, ist es wichtig, regionale und kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen, und eine individuelle Strategie zu entwickeln. Eine spezialisierte JTL Agentur kann dabei helfen eine solche Strategie umzusetzen.

Weiterführende Informationen zu eBakery finden sich auf der offiziellen Webseite des Unternehmens unter: https://ebakery.de/jtl-service-partner/

