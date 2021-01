JTL Servicepartner eBakery: Das sind die großen Vorteile des Shopsystems

Das vergangene Jahr stellte den Handel vor enorme Herausforderungen. Auch in 2021 wird die Digitalisierung weiter voranschreiten und das sich verändernde Konsumverhalten der Verbraucher sowie die zunehmende Verschmelzung unterschiedlicher Verkaufskanäle (Multichannel-Marketing und Vertrieb) stellen viele Händler vor schwierige Aufgaben. Viele Händler, die bislang ausschließlich stationär verkauft haben, entschließen sich zu einem Einstieg in den Onlinehandel. Dabei sind sie häufig auf externe Dienstleister oder spezialisierte Agenturen wie JTL Servicepartner angewiesen, da ihnen die nötige Expertise fehlt, um eine effiziente E-Commerce Infrastruktur aufzubauen. Eine besonders effektive Möglichkeit einen Onlineshop zu betreiben stellt JTL dar.

Was genau ist JTL?

JTL ist eine kommerzielle ERP-Software und stellt ein komplettes Shopsystem zur Verfügung. Mit JTL lässt sich der gesamte Onlinehandel in allen relevanten Geschäftsbereichen organisieren. Dazu zählen Einkauf, Artikel- und Angebotspflege, Verkauf und Multichannel-Vertrieb, Bestellabwicklungen und Zahlungen sowie Lager- und Versandorganisation. Gerade im deutschsprachigen Raum hat sich JTL in den vergangenen Jahren zu einer der beliebtesten E-Commerce-Lösungen entwickelt, zahlreiche JTL Servicepartner bieten Möglichkeiten der Kooperation.

Einfache Anbindung an das Shopsystem

Zentraler Bestandteil der Software ist die kostenlose Warenwirtschaft JTL-Wawi. Diese ermöglicht eine umfangreiche Produkt- und Kundenverwaltung sowie eine schnelle und effiziente Auftragsverwaltung. Statistiken und Auswertungen helfen dabei das Geschäft zu analysieren und zu optimieren. JTL-Wawi lässt sich unkompliziert an das Shopsystem JTL-Shop anbinden. Mit der aktuellen Version 5 des JTL-Shops hat JTL sowohl die Performance als auch die Benutzerfreundlichkeit noch einmal stark verbessert und stellt zudem zahlreiche neue Erweiterungen und Funktionen zur Verfügung. Mit der direkten Anbindung der Warenwirtschaft an das Shopsystem können zahlreiche Prozesse automatisiert werden. Bei der Automatisierung kann die professionelle Unterstützung durch einen JTL Servicepartner hilfreich sein. Die Vorteile des JTL-Shops im Überblick:

großes Tarifangebot

hohe Anpassungsfähigkeit / viel Gestaltungsspielraum

responsives Design

kurze Ladezeiten

Suchmaschinen-optimierte Performance

DSGVO-konforme Gestaltung möglich

zahlreiche Plugins und Module zur Erweiterung

skalierbarer Onlinehandel

Omnichannel Verkauf

einfache Automatisierung bestimmter Prozesse

Mit oder ohne JTL Servicepartner?

Da JTL mit einem großen Tarif-Angebot aufwartet, ist ein JTL-Shop für nahezu jeden Webshop-Betreiber interessant. Die kostenlose Community-Version richtet sich vor allem an kleinere Händler oder Start-ups mit einer maximalen Anzahl von 500 Artikeln. Größere Onlineshops hingegen können von der vollen Stärke des in sich geschlossenen Systems profitieren. Kleinere Shops können auch durchaus ohne externe Unterstützung durch einen JTL Servicepartner erstellt werden, mit wachsendem Umsatz können ganz flexibel andere Tarife gewählt werden. Die Entscheidung, ob bei der Umsetzung und Einrichtung des von JTL externe Unterstützung mit hinzugezogen werden soll oder nicht, hängt immer von den individuellen Zielen und Ansprüchen ab, die der jeweilige Shopbetreiber verfolgt und hat. Ein professioneller JTL Servicepartner ist generell bei eher aufwändigeren Projekten sehr zu empfehlen. Vor allem in Hinblick auf die Einrichtung und Optimierung des Systems, sowie der Erstellung individueller Erweiterungen, kann ein JTL Servicepartner wie die E-Commerce Agentur eBakery (siehe https://ebakery.de/jtl-service-partner/) dafür sorgen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden und der Shop somit ganz nach den individuellen Ansprüchen umgesetzt werden kann.

Die E-Commerce Agentur eBakery verfügt über ein kompetentes Team aus Spezialisten, die sich mit allen Bereichen der Shopsystem-Einrichtung, -Optimierung, Marketing, Design, SEO und vielem mehr auskennen. Gemeinsam versuchen wir stets das Beste für unsere Kunden herauszuholen.