JTL Shop 5 – eBakery informiertüber die wichtigsten Features

E-Commerce boomt und verzeichnet Jahr für Jahr steigende Umsätze. Eine essenzieller Faktor für diese Entwicklung ist eine solide Infrastruktur. Selbst stationäre Händler betreiben heute einen zusätzlichen Onlineshop, um von den Vorteilen des digitalen Vertriebs zu profitieren und sich unabhängiger vom schwächelnden lokalen Verkauf zu machen. Grundvoraussetzung für einen Onlineshop ist eine solide Basis in Form eines Shopsystems.

JTL Shop ist seit Jahren eine der bekanntesten Open Source Shopsysteme auf dem Markt. Mit der aktuellen Version JTL Shop 5, gibt der Hersteller den JTL Nutzern neben zahlreichen Verbesserungen, auch viele smarte Erweiterungen an die Hand. Mit JTL Shop 5 lassen sich nun endlich auch von unerfahrenen Nutzern ohne jegliche Programmiererfahrung effiziente Onlineshops erstellen. Doch was sind die Eigenschaften des neuen Systems?

Verbesserungen und neue Features

Mit JTL Shop 5 steht Nutzern nun eine Software zur Verfügung, die durch zahlreiche Optimierungen noch performanter, benutzerfreundlicher und grafisch ansprechender ist als jemals zuvor. Großen Wert wurde unter anderem auch auf die Vereinfachung der inhaltlichen Verwaltung gelegt, sodass sich auch Einsteiger in die Welt des Onlinehandels schnell orientieren können. Zu den wichtigsten Features von JTL 5 zählen:

Das gesamte Backend ist nun responsiv und wurde im Vergleich zum Vorgänger ordentlich aufgeräumt.

Die allgemeine Bedienbarkeit wurde stark verbessert.

Die Ladezeiten wurden deutlich optimiert und sind wesentlich performanter als in Vorgängerversionen.

Die neuen NOVA Templates sorgen für eine noch ansprechendere, zeitgemäße Optik.

Durch das globale Format UTF-8 kann der Shop nun auch mehrsprachig angelegt werden.

Durch den Onpage Composer lassen sich Seiteninhalte simpel und schnell bearbeiten und anpassen.

Für zahlreiche Erweiterungen und Plugins wurde der neue JTL Extension Store eingerichtet.

Integrierte SEO Funktionen und ein insgesamt sehr SEO-freundlicher Aufbau.

Individuelle Anpassbarkeit an Bedürfnisse

Nutzer von JTL Shop 5 können auf zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten und Themes zugreifen, um den Shop in Funktionalität und Design individuell an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Jedes Theme ist dabei voll responsive, wird also auf unterschiedlichen Endgeräten immer optimal dargestellt. Das ist in der heutigen Zeit ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, denn die Tendenz zum mobilen Shoppen per Smartphone oder Tablet nimmt stetig zu. Neben dem Backend ist auch das Frontend von JTL 5 simpel sowie übersichtlich gestaltet, sodass sich Besucher des Shops intuitiv zurechtfinden können. Besuchern stehen alle notwendigen Funktionen von der Produktsuche, über Kategorie-Seiten bis hin zu Detailansichten für jedes einzelne Produkt zur Verfügung. Zahlreiche Bezahlmöglichkeiten sorgen dafür, dass Besucher auch ihre bevorzugte Zahlungsweise nutzen können.

Die neuen Features und Verbesserungen von JTL Shop 5 werden alteingesessene JTL Shop Nutzer zu schätzen wissen. Auch Neueinsteiger in die Welt des E-Commerce erhalten mit JTL Shop 5 eine umfangreiche Shopware, die sich intuitiv verwalten und bearbeiten lässt. Weiterführende Informationen rund um JTL 5 gibt es auf der Website der E-Commerce Agentur eBakery unter: https://ebakery.de/jtl-shop-5/

Die E-Commerce Agentur eBakery verfügt über ein kompetentes Team aus Spezialisten, die sich mit allen Bereichen der Shopsystem-Einrichtung, -Optimierung, Marketing, Design, SEO und vielem mehr auskennen. Gemeinsam versuchen wir stets das Beste für unsere Kunden herauszuholen.