JTL Shopify Agentur eBakery

Händler, die in den E-Commerce einsteigen möchten, benötigen neben einem passenden Konzept vor allem eine solide Software-Basis. Nicht immer ist es dabei nötig eine eigene IT-Infrastruktur aufzubauen und in technisch einwandfreien Zustand zu behalten.

Das Shopsystem für jeden Bedarf

Shopify ist ein beliebtes Onlineshop-System, welche sowohl von kleinen als auch größeren Online-Händlern genutzt werden kann Produkte oder Dienstleistungen unkompliziert zu vertreiben. Stationäre Ladengeschäfte können mit Shopify beispielsweise ganz unkompliziert einen zusätzlichen Online-Absatzkanal erstellen. Der große Vorteil im Gegensatz zu anderen Shop-Systemen besteht darin, dass Shopify als Software as a Service (SaaS) verwendet werden kann, eine Installation also nicht notwendig ist. Alle Vorgänge und Prozesse laufen demnach in der Cloud bzw. auf den Servern der Plattform ab. Backups und Updates werden dabei automatisch von Shopify übernommen.

Shopify Plus, eine Version die sich speziell an große Unternehmen und Vielverkäufer richtet, wird unter anderem von Google, Tesla oder auch General Electric genutzt.

Einsteigerfreundliche All-in-one-Lösung

Gerade für Einsteiger in den E-Commerce ist Shopify in vielerlei Hinsicht interessant. Zum einen ist ein sehr geringer Investitionsaufwand vonnöten, da die Software wie bereits erwähnt in der Cloud läuft. Die Einsteigerversion Shopify Basic ist bereits ab einem Preis von 29 $ nutzbar und reicht bereits für den Vertrieb einer unbegrenzten Anzahl an Produkten. Darüber hinaus wird das System in zwei weiteren Varianten angeboten, wobei Händlern bei diesen mehr Personalkonten und professionelle Berichte zur Verfügung gestellt werden. Bei allen Versionen ist ein kostenloses SSL-Zertifikat inklusive. Die Vorteile von Shopify in der Übersicht:

hohe Skalierbarkeit

individuell durch Plugins anpassbar

Schnittstellen zu allen gängigen Zahlungsanbietern

einfacher Einstieg

anpassbares Design

automatische Updates und Wartung

jederzeit von jedem Ort aus Zugriff auf die Cloud

einfache Verknüpfung mit einem bereits bestehenden Ladengeschäft

Wir als Shopify Partner

Die Agentur eBakery ist offizieller Shopify Partner und bereits mehr als 10 Jahre im E-Commerce aktiv. Während dieser zeit hat die Agentur schon zahlreiche Kunden bei der Erstellung eines Onlineshops und darüber hinaus unterstützt. Helfen wir Ihnen gerne in folgenden Bereichen oder beraten Sie auch ausführlich zu den einzelnen Aspekten:

Anbindung an Marktplätze und Plattformen (Multichannel)

Anbindung des Shops an ERP-Systeme wie JTL-Wawi oder Xentral

Content Erstellung und Content-Marketing

Erstellung eines Shopify-Shops von der Planung bis zur Eröffnung

Programmierung eines individuellen Designs (Corporate Identity)

Shopify SEO

Besser gefunden werden und mehr Verkaufen

Vor allem Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist ein wichtiger Aspekt im E-Commerce. Ohne dass potenzielle Kunden den jeweiligen Shopify-Shop auch finden, wenn sie nach bestimmten Produkten oder Waren suchen, werden sich die Verkäufe kaum einstellen.

Mit speziellen SEO-Maßnahmen und Instrumenten, lässt sich erreichen, dass eine bestimmte URL, sei es die einer Webseite oder eines Onlineshops möglichst weit oben in den Suchergebnissen von Google und Co. angezeigt wird. Unser Expertenteam ist in der Lage Ihren Shopify-Shop mit zielgerichteten und nachhaltigen Linkaufbau, Content-Erstellung und Onpage-SEO-Maßnahmen für Ihr Zielpublikum sichtbar zu machen. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden sich unter folgendem Link: https://ebakery.de/shopify-agentur/

Die E-Commerce Agentur eBakery verfügt über ein kompetentes Team aus Spezialisten, die sich mit allen Bereichen der Shopsystem-Einrichtung, -Optimierung, Marketing, Design, SEO und vielem mehr auskennen. Gemeinsam versuchen wir stets das Beste für unsere Kunden herauszuholen.